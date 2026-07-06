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Михалков рассказал о нужных во время СВО фестивалях

Кинорежиссер Михалков рассказал о нужных во время СВО фестивалях
Никита Михалков
Никита МихалковИсточник: Legion-Media.ru

Народный артист РСФСР, российский режиссер Никита Михалков в ходе XXI Международного кинофестиваля семейных и детских фильмов «В кругу семьи» рассказал о нужных во время специальной военной операции (СВО) массовых празднествах. Его слова приводит НСН.

По мнению режиссера, сегодня России нужны осознанные праздники. «Такие осознанные праздники, которые устраивают люди, понимающие, что кто-то воюет, устраивают их и тем, кто там, и тем, кто здесь, чтобы помочь преодолеть это время. Это настоящий и нужный праздник», — сказал Михалков.

По его словам, «праздники, которые пытаются помочь забыть, что страна воюет», разъединяют людей.

Ранее Никита Михалков назвал праздники, помогающие забыть об СВО, неправильными.