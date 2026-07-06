Михалков рассказал о нужных во время СВО фестивалях

По мнению режиссера, сегодня России нужны осознанные праздники. «Такие осознанные праздники, которые устраивают люди, понимающие, что кто-то воюет, устраивают их и тем, кто там, и тем, кто здесь, чтобы помочь преодолеть это время. Это настоящий и нужный праздник», — сказал Михалков.