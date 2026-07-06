Актриса Жемчужная оставила квартиру в наследство единственной дочери

Наследницей имущества народной артистки России Екатерины Жемчужной станет ее единственная дочь, заслуженная артистка РФ Ольга Жемчужная, известная как Ляля Жемчужная, пишет KP.RU.
По данным издания, Жемчужная вместе с мужем, режиссером театра «Ромэн» Георгием Жемчужным, много лет жила в Москве. Сначала семья занимала небольшое жилье от театра, затем переехала в квартиру в Кузьминках.
Позже супруги перебрались в просторную квартиру в центре Москвы, неподалеку от станции метро «Маяковская». Также у семьи была дача.
Близкими родственниками Екатерины Жемчужной остаются дочь Ольга, зять Роман Грохольский, внук Андрей Жемчужный, внучка Анастасия Грохольская и правнук Филипп.
Почти все члены семьи, кроме правнука, связаны с театром «Ромэн», где много лет работала сама Екатерина Жемчужная.