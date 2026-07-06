Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Актриса Жемчужная оставила квартиру в наследство единственной дочери

Наследницей имущества народной артистки России Екатерины Жемчужной станет ее единственная дочь
Екатерина Жемчужная
Екатерина ЖемчужнаяИсточник: Legion-Media.ru

Наследницей имущества народной артистки России Екатерины Жемчужной станет ее единственная дочь, заслуженная артистка РФ Ольга Жемчужная, известная как Ляля Жемчужная, пишет KP.RU.

По данным издания, Жемчужная вместе с мужем, режиссером театра «Ромэн» Георгием Жемчужным, много лет жила в Москве. Сначала семья занимала небольшое жилье от театра, затем переехала в квартиру в Кузьминках.

Позже супруги перебрались в просторную квартиру в центре Москвы, неподалеку от станции метро «Маяковская». Также у семьи была дача.

Близкими родственниками Екатерины Жемчужной остаются дочь Ольга, зять Роман Грохольский, внук Андрей Жемчужный, внучка Анастасия Грохольская и правнук Филипп.

Почти все члены семьи, кроме правнука, связаны с театром «Ромэн», где много лет работала сама Екатерина Жемчужная.