Фильм «Майкл» возглавил российский кинопрокат на выходных

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Фильм «Майкл» стал лидером кинопроката в России и странах СНГ, собрав 121,7 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com за период со 2 по 5 июля.
Общие сборы картины об истории короля поп-музыки Майкла Джексона, идущей в прокате восьмую неделю, составили 2120,5 млн рублей. В ролях выступили Джаафар Джексон, Лора Хэрриер, Майлз Теллер, Колман Доминго, Кэт Грэм и Ниа Лонг.
Второе место занял фильм «Холоп 3», собравший 81,1 млн рублей за выходные. По сюжету супруги Лена и Борис Вяземские готовятся продать семейную компанию и развестись, но их дети обращаются к Грише и его команде, чтобы спасти семью. Герои попадают в эпоху Петра I, где им предстоит переосмыслить прошлое и отношение к семье. Бориса Вяземского сыграл Павел Прилучный, Елену Вяземскую — Кристина Асмус, Петра I — Милош Бикович. В ролях также Иван Охлобыстин, Александр Самойленко и Мария Миронова.
На третьей строчке расположился фильм «Закулисье реальности» со сборами 36,9 млн рублей за выходные. Общие сборы картины достигли 438,3 млн рублей. По сюжету неудачливый продавец мебели Кларк обнаруживает в подвале своего магазина скрытый портал в другое измерение. Он оказывается в бесконечном лабиринте извилистых желтых коридоров, где время и пространство не подчиняются логике, а за каждым углом его может поджидать нечто жуткое. Главные роли исполнили Чиветель Эджиофор, Ренате Реинсве, Марк Дюпласс и Финн.