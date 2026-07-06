Фильм «Майкл» возглавил российский кинопрокат на выходных

На третьей строчке расположился фильм «Закулисье реальности» со сборами 36,9 млн рублей за выходные. Общие сборы картины достигли 438,3 млн рублей. По сюжету неудачливый продавец мебели Кларк обнаруживает в подвале своего магазина скрытый портал в другое измерение. Он оказывается в бесконечном лабиринте извилистых желтых коридоров, где время и пространство не подчиняются логике, а за каждым углом его может поджидать нечто жуткое. Главные роли исполнили Чиветель Эджиофор, Ренате Реинсве, Марк Дюпласс и Финн.