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Фильм «Майкл» возглавил российский кинопрокат на выходных

Второе место занял фильм «Холоп 3»

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Фильм «Майкл» стал лидером кинопроката в России и странах СНГ, собрав 121,7 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com за период со 2 по 5 июля.

Общие сборы картины об истории короля поп-музыки Майкла Джексона, идущей в прокате восьмую неделю, составили 2120,5 млн рублей. В ролях выступили Джаафар Джексон, Лора Хэрриер, Майлз Теллер, Колман Доминго, Кэт Грэм и Ниа Лонг.

Кадр из фильма «Майкл»
Кадр из фильма «Майкл»

Второе место занял фильм «Холоп 3», собравший 81,1 млн рублей за выходные. По сюжету супруги Лена и Борис Вяземские готовятся продать семейную компанию и развестись, но их дети обращаются к Грише и его команде, чтобы спасти семью. Герои попадают в эпоху Петра I, где им предстоит переосмыслить прошлое и отношение к семье. Бориса Вяземского сыграл Павел Прилучный, Елену Вяземскую — Кристина Асмус, Петра I — Милош Бикович. В ролях также Иван Охлобыстин, Александр Самойленко и Мария Миронова.

Кадр из фильма «Холоп 3»
Кадр из фильма «Холоп 3»

На третьей строчке расположился фильм «Закулисье реальности» со сборами 36,9 млн рублей за выходные. Общие сборы картины достигли 438,3 млн рублей. По сюжету неудачливый продавец мебели Кларк обнаруживает в подвале своего магазина скрытый портал в другое измерение. Он оказывается в бесконечном лабиринте извилистых желтых коридоров, где время и пространство не подчиняются логике, а за каждым углом его может поджидать нечто жуткое. Главные роли исполнили Чиветель Эджиофор, Ренате Реинсве, Марк Дюпласс и Финн.