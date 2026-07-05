Актриса Елена Корикова, которую зрители запомнили по роли в сериале «Бедная Настя», долгое время избегала публичности и не появлялась на экранах. Сейчас, спустя более двадцати лет после выхода сериала, 54-летняя актриса и модель нарушила молчание и раскрыла причины ухода из кино.
В комментарии каналу ТВЦ Корикова заявила, что интерес к тому, чтобы быть на виду, пропал у нее давно. Она отметила, что долгие годы принципиально не общалась с журналистами.
«Я много лет не давала интервью и продолжаю. Хотелось дарить людям тепло, радость. Когда обо мне начали писать, мне стало совершенно неинтересно», — призналась звезда.
При этом актриса не стала вдаваться в детали и объяснять, что именно стало причиной долгого перерыва в карьере. «Я на большой срок ушла из профессии, сейчас вернулась. И надеюсь, что смогу быть полезной», — сказала она.
Последние несколько лет Корикова жила на две страны — Россию и Черногорию. Она почти не снималась и редко выходила в свет. Однако сейчас артистка постепенно возвращается к активной деятельности: ездит по городам России с постановкой «Любовь и голуби», где играет одну из ключевых ролей.