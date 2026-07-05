Последние несколько лет Корикова жила на две страны — Россию и Черногорию. Она почти не снималась и редко выходила в свет. Однако сейчас артистка постепенно возвращается к активной деятельности: ездит по городам России с постановкой «Любовь и голуби», где играет одну из ключевых ролей.