Анджелина Джоли ответила на требования Брэда Питта в споре за винодельню

Анджелина Джоли в судебных документах ответила на требования Брэда Питта в их многолетнем споре за французскую винодельню Château Miraval. Питт требовал её финансовые отчёты за 2017–2019 годы, утверждая, что она ссылается на «финансовые трудности». Актриса отвергла эти обвинения. На это обратило внимание издание Super.ru.