Анджелина Джоли ответила на требования Брэда Питта в споре за винодельню

Анджелина Джоли в судебных документах ответила на требования Брэда Питта в их многолетнем споре за французскую винодельню Château Miraval. Питт требовал её финансовые отчёты за 2017–2019 годы, утверждая, что она ссылается на «финансовые трудности». Актриса отвергла эти обвинения. На это обратило внимание издание Super.ru.
«Питт неверно истолковал мои слова. Я не говорила, что нуждаюсь в деньгах. Речь шла о том, чтобы отделить свои финансы от контролирующего и абьюзивного бывшего мужа. Эта разница имеет значение», — говорится в документах.
По словам Джоли, она уже передала отчёты за 2020–2021 годы, хотя не обязана была этого делать. Требовать записи за 2017–2019 годы — «серьёзное вторжение в её частную жизнь».
Питт настаивал, что Джоли сделала своё финансовое состояние центральным элементом в деле. Её адвокаты в ответ заявили, что тот использует «выборочные цитаты и неточный пересказ».
Ранее Джоли одержала победу в суде: судья отклонил ходатайство Питта о доступе к её личным письмам. Актриса планирует покинуть США и переехать во Францию.