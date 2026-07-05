Богиня: Зендая в оголяющей тело тунике появилась на премьере «Одиссеи»

Для выхода в свет 29-летняя Зендая выбрала смелый наряд, отсылающий к древнегреческой тунике, – белоснежное платье в пол свободного кроя, полностью обнажающее спину и плечи звезды. В качестве завершающего образ акцента стилисты подобрали увесистые золотые серьги с узорами и белый платок на голову, завязанный сзади.
Визажисты сделали актрисе вечерний макияж с тонкими черными стрелками и густой помадой.
В предстоящей эпической драме Зендая сыграла Афину – богиню мудрости, помогающую главному герою Одиссею. На премьере появился и предполагаемый супруг актрисы Том Холланд, также снявшийся в фильме.
В мировом прокате «Одиссея» стартует 17 июля.
На лондонской премьере ленты также ранее появилась беременная Энн Хэтэуэй.