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Богиня: Зендая в оголяющей тело тунике появилась на премьере «Одиссеи»

Актриса блистала на красной дорожке
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Зендая
ЗендаяИсточник: Legion-Media.ru

Зендая появилась на красной дорожке премьеры «Одиссеи» Кристофера Нолана, которая прошла в Лондоне. Актриса присоединилась к многочисленной звездной команде фильма. 

Для выхода в свет 29-летняя Зендая выбрала смелый наряд, отсылающий к древнегреческой тунике, – белоснежное платье в пол свободного кроя, полностью обнажающее спину и плечи звезды. В качестве завершающего образ акцента стилисты подобрали увесистые золотые серьги с узорами и белый платок на голову, завязанный сзади. 

Зендая
ЗендаяИсточник: Legion-Media.ru

Визажисты сделали актрисе вечерний макияж с тонкими черными стрелками и густой помадой.

В предстоящей эпической драме Зендая сыграла Афину – богиню мудрости, помогающую главному герою Одиссею. На премьере появился и предполагаемый супруг актрисы Том Холланд, также снявшийся в фильме. 

В мировом прокате «Одиссея» стартует 17 июля.

На лондонской премьере ленты также ранее появилась беременная Энн Хэтэуэй.