Звезда «Т-34» Вольфганг Черни стал отцом

Австрийский актер Вольфганг Черни, известный по российским фильмам «Собибор», «Т-34», «Последний богатырь» и «Нюрнберг», вновь стал отцом. Радостной новостью 41-летний артист поделился в соцсетях.
Супруга актера Виктория Слободян родила дочь. Девочку назвали Оливией Луной Черни. Вместе с объявлением о пополнении Вольфганг впервые показал новорожденную малышку, опубликовав трогательную серию семейных снимков.
«Позвольте представить — Оливия Луна Черни», — написал счастливый отец.
На фотографиях запечатлены не только новорожденная дочь, но и старший сын пары — пятилетний Леонард, который с интересом знакомится с младшей сестрой.
Судя по кадрам, Черни находился рядом с супругой во время родов: на снимках актер одет в медицинскую одежду. Однако сам он не стал отдельно рассказывать об этом, предпочтя обратиться с тёплыми словами к дочери.
«Добро пожаловать в нашу семью, маленький ангел! Мир такой огромный, и мы не можем дождаться, чтобы показать тебе все!» — написал он.
Отдельные слова благодарности он посвятил жене: «Ты мой герой. Теперь наша семья полна», — признался Вольфганг Виктории.
Новость о рождении дочери быстро собрала множество поздравлений от коллег и друзей семьи. В комментариях отметились актриса Катерина Шпица, которая недавно сама во второй раз стала мамой, Филипп Киркоров, Влад Лисовец, а также немецкий актёр Винценц Кифер.