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Звезда «Т-34» Вольфганг Черни стал отцом

У актера родилась дочь
Вольфганг Черни
Вольфганг Черни

Австрийский актер Вольфганг Черни, известный по российским фильмам «Собибор», «Т-34», «Последний богатырь» и «Нюрнберг», вновь стал отцом. Радостной новостью 41-летний артист поделился в соцсетях.

Супруга актера Виктория Слободян родила дочь. Девочку назвали Оливией Луной Черни. Вместе с объявлением о пополнении Вольфганг впервые показал новорожденную малышку, опубликовав трогательную серию семейных снимков.

«Позвольте представить — Оливия Луна Черни», — написал счастливый отец.

Вольфганг Черни с женой и дочерью, фото: соцсети
Вольфганг Черни с женой и дочерью, фото: соцсети

На фотографиях запечатлены не только новорожденная дочь, но и старший сын пары — пятилетний Леонард, который с интересом знакомится с младшей сестрой.

Судя по кадрам, Черни находился рядом с супругой во время родов: на снимках актер одет в медицинскую одежду. Однако сам он не стал отдельно рассказывать об этом, предпочтя обратиться с тёплыми словами к дочери.

«Добро пожаловать в нашу семью, маленький ангел! Мир такой огромный, и мы не можем дождаться, чтобы показать тебе все!» — написал он.

Отдельные слова благодарности он посвятил жене: «Ты мой герой. Теперь наша семья полна», — признался Вольфганг Виктории.

Новость о рождении дочери быстро собрала множество поздравлений от коллег и друзей семьи. В комментариях отметились актриса Катерина Шпица, которая недавно сама во второй раз стала мамой, Филипп Киркоров, Влад Лисовец, а также немецкий актёр Винценц Кифер.