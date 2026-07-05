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88-летний Дастин Хоффман появился на вручении награды за вклад в кино

Актер прилетел в Карловы Вары на кинофестиваль
Дастин Хоффман
Дастин ХоффманИсточник: Legion-Media.ru

В Чехии стартовал 60-й Международный кинофестиваль в Карловых Варах. Почетную награду за вклад в кино — «Хрустальный глобус» — на открытии смотра вручили прославленному американскому актеру Дастину Хоффману.

88-летний артист лично приехал на церемонию за статуэткой и выступил с трогательной речью. 

«Я влюбился в актерство потому, что благодаря нему потерял счет времени. Инстинктивно я именно так и хотел прожить жизнь. Не чувствовать, как время уходит, а потеряться в нем. Именно это ощущение делало меня живым», — признался звезда фильмов «Человек дождя» и «Тутси».

Дастин Хоффман
Дастин ХоффманИсточник: Legion-Media.ru

«Если вам достаточно повезет в жизни, то однажды вы тоже станете стариком, как я. И вот, весь твой опыт смотрит на тебя, заставляя оглянуться назад. Я переполнен эмоциями, чувством ностальгии и благодарностью за то, что у меня была возможность посвятить целую жизнь делу, которое я люблю и которое разделял с людьми, любящими его так же сильно», – подчеркнул Хоффман.

Кинофестиваль в Карловых Варах — один из старейших в Европе, он проводится с 1946 года.

Дастин Хоффман — двукратный лауреат премии «Оскар», шестикратный обладатель премии «Золотой глобус» и трехкратный победитель премии BAFTA. За жизненные достижения в области мирового кино Хоффману уже были присуждены почетный «Золотой медведь» Берлинского кинофестиваля, почетная премия «Сезар» и специальная премия Американского института киноискусства.