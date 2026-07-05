88-летний Дастин Хоффман появился на вручении награды за вклад в кино

«Если вам достаточно повезет в жизни, то однажды вы тоже станете стариком, как я. И вот, весь твой опыт смотрит на тебя, заставляя оглянуться назад. Я переполнен эмоциями, чувством ностальгии и благодарностью за то, что у меня была возможность посвятить целую жизнь делу, которое я люблю и которое разделял с людьми, любящими его так же сильно», – подчеркнул Хоффман.