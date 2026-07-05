Беременная Энн Хэтэуэй в мини-платье появилась на премьере «Одиссеи»

43-летняя Хэтэуэй, недавно объявившая о третьей беременности, вышла в свет в белоснежном мини-платье свободного кроя и с открытыми плечами. Легкий струящийся наряд звезда дополнила замшевыми сапогами-ботфортами бежевого оттенка на высоких каблуках.