Беременная Энн Хэтэуэй в мини-платье появилась на премьере «Одиссеи»

Энн Хэтэуэй появилась на красной дорожке премьеры фильма «Одиссея» Кристофера Нолана в Лондоне. Актриса присоединилась к многочисленной звездной команде фильма. Она улыбалась и с удовольствием позировала фотографам.
43-летняя Хэтэуэй, недавно объявившая о третьей беременности, вышла в свет в белоснежном мини-платье свободного кроя и с открытыми плечами. Легкий струящийся наряд звезда дополнила замшевыми сапогами-ботфортами бежевого оттенка на высоких каблуках.
Минималистичный образ, отсылающий к древнегреческой мифологии, сопровождался золотыми украшениями – небольшими серьгами и массивным браслетом-цепью. Стилисты сделали актрисе пышную объемную укладку на распущенных волосах, а также макияж, подчеркивающий глаза.
В предстоящей эпической драме Хэтэуэй сыграла Пенелопу – жену Одиссея в исполнении Мэтта Дэймона. Мировая премьера ленты запланирована на 17 июля.