Джулия Робертс поделилась редким фото мужа в честь 24-й годовщины брака

Джулия Робертс и Дэниел Модер познакомились в 2000 году на площадке фильма «Мексиканец», в котором актриса играла главную женскую роль, а ее будущий супруг работал помощником оператора. Несмотря на взаимную симпатию, роман вспыхнул не сразу: на тот момент оба уже состояли в отношениях.