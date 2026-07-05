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Джулия Робертс поделилась редким фото мужа в честь 24-й годовщины брака

58-летняя актриса трогательно поздравила супруга
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Джулия Робертс с мужем, фото: соцсети
Джулия Робертс с мужем, фото: соцсети

Джулия Робертс отметила 24-ю годовщину брака с оператором Дэниелом Модером. По этому поводу звезда фильма «Красотка» опубликовала пост в личном блоге, где поделилась редким романтическим фото с мужем.

На снимке супруги обнимаются на фоне природы. «Двадцать четыре. Еще, еще и еще», — подписала актриса снимок, сопроводив его несколькими сердечками.

Джулия Робертс и Дэниел Модер познакомились в 2000 году на площадке фильма «Мексиканец», в котором актриса играла главную женскую роль, а ее будущий супруг работал помощником оператора. Несмотря на взаимную симпатию, роман вспыхнул не сразу: на тот момент оба уже состояли в отношениях.

Джулия Робертс с мужем, фото: соцсети
Джулия Робертс с мужем, фото: соцсети

Пара поженилась 5 июля в 2002 года. Их союз считается одним из самых крепких в Голливуде. Супруги воспитывают троих детей и редко делятся деталями личной жизни.