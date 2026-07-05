Катерина Шпица рассказала о двух выкидышах

«Конечно, я за то, чтоб женщины рожали на пике своих физических возможностей и в период самой лучшей защищенности своего генетического материала (а это с 18 до 25 лет, природу не обманешь), но, как сказал мне недавно в беседе мой друг-одногодка: «Блин, почему человеческое общество так устроено, что лучший возраст организма для рождения детей не совпадает с периодом расцвета осознанного желания, а главное, материальных возможностей привести в мир нового человека?!» — заявила Шпица.