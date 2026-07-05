«Я на площадке. Люди трудятся во всю силу. Хочу уделить минутку, чтобы сказать спасибо. Вы — лучшие фанаты в мире, самые терпеливые, самые поддерживающие. Последние три с половиной года мы усердно работали и сделаем финал по-настоящему удивительным», — сказал 58-летний Дизель на камеру.