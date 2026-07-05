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58-летний Вин Дизель дал старт съемкам финальной части «Форсажа»

Актер опубликовал видео со съемочной площадки «Форсажа навсегда»
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Вин Дизель на съемках «Форсажа навсегда»
Вин Дизель на съемках «Форсажа навсегда»

Вин Дизель объявил о старте съемок фильма «Форсаж навсегда». Премьера 11-й ленты, которая должна завершить культовую гоночную кинофраншизу, назначена на 17 марта 2028 года. Актер и продюсер разместил трогательное видео с площадки, в котором обратился к фанатам.

«Я на площадке. Люди трудятся во всю силу. Хочу уделить минутку, чтобы сказать спасибо. Вы — лучшие фанаты в мире, самые терпеливые, самые поддерживающие. Последние три с половиной года мы усердно работали и сделаем финал по-настоящему удивительным», — сказал 58-летний Дизель на камеру.

Сценарий заключительной главы пишет Майкл Лесли, знакомый зрителям по «Голодным играм». О сюжете пока мало что известно. Режиссером вновь выступит Луи Летерье. Параллельно студия запустила в разработку четыре сериала по вселенной «Форсажа». 

Первый «Форсаж» вышел в 2001 году. Вин Дизель ранее признавался, что ему тяжело пересматривать фильмы из-за утраты Пола Уокера.