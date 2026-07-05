Вин Дизель объявил о старте съемок фильма «Форсаж навсегда». Премьера 11-й ленты, которая должна завершить культовую гоночную кинофраншизу, назначена на 17 марта 2028 года. Актер и продюсер разместил трогательное видео с площадки, в котором обратился к фанатам.
«Я на площадке. Люди трудятся во всю силу. Хочу уделить минутку, чтобы сказать спасибо. Вы — лучшие фанаты в мире, самые терпеливые, самые поддерживающие. Последние три с половиной года мы усердно работали и сделаем финал по-настоящему удивительным», — сказал 58-летний Дизель на камеру.
Сценарий заключительной главы пишет Майкл Лесли, знакомый зрителям по «Голодным играм». О сюжете пока мало что известно. Режиссером вновь выступит Луи Летерье. Параллельно студия запустила в разработку четыре сериала по вселенной «Форсажа».
Первый «Форсаж» вышел в 2001 году. Вин Дизель ранее признавался, что ему тяжело пересматривать фильмы из-за утраты Пола Уокера.