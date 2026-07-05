Динамичный триллер «Игра на выживание» вышел в 2020 году и рассказывал о группе незнакомцев, которые согласились принять участие в съемках экстремального реалити-шоу, но затем начали погибать один за другим. Через два года вышел второй сезон и было объявлено о работе над третьим, на 2026 год никаких новостей о съемках продолжения не поступало.