Линда Лапиньш, получившая известность благодаря сериалу «Игра на выживание», поделилась с корреспондентом Кино Mail подробностями о третьем сезоне проекта.
Актриса рассказала, что видела новости о продолжении триллера, которые появились еще в 2022 году, но конкретных предложений о съемках не получала. «С нами пока никто не связывался, поэтому есть ощущение, что его уже не будет», — призналась Лапиньш.
Динамичный триллер «Игра на выживание» вышел в 2020 году и рассказывал о группе незнакомцев, которые согласились принять участие в съемках экстремального реалити-шоу, но затем начали погибать один за другим. Через два года вышел второй сезон и было объявлено о работе над третьим, на 2026 год никаких новостей о съемках продолжения не поступало.
По словам Линды Лапиньш, прошло уже столько времени, что, «наверное, уже странно продолжать». «Хотя, я думаю, все актеры проекта с удовольствием приняли бы участие», — призналась актриса.