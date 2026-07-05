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Звезда «Игры на выживание» высказалась о третьем сезоне: «Странно продолжать»

Актриса отметила, что актеры проекта, скорее всего, с радостью бы в него вернулись
Анна Гоголь
Редактор Кино Mail
Линда Лапиньш, фото: пресс-служба
Линда Лапиньш, фото: пресс-служба

Линда Лапиньш, получившая известность благодаря сериалу «Игра на выживание», поделилась с корреспондентом Кино Mail подробностями о третьем сезоне проекта.

Актриса рассказала, что видела новости о продолжении триллера, которые появились еще в 2022 году, но конкретных предложений о съемках не получала. «С нами пока никто не связывался, поэтому есть ощущение, что его уже не будет», — призналась Лапиньш.

Кадр из второго сезона сериала «Игра на выживание»
Кадр из второго сезона сериала «Игра на выживание»

Динамичный триллер «Игра на выживание» вышел в 2020 году и рассказывал о группе незнакомцев, которые согласились принять участие в съемках экстремального реалити-шоу, но затем начали погибать один за другим. Через два года вышел второй сезон и было объявлено о работе над третьим, на 2026 год никаких новостей о съемках продолжения не поступало.

По словам Линды Лапиньш, прошло уже столько времени, что, «наверное, уже странно продолжать». «Хотя, я думаю, все актеры проекта с удовольствием приняли бы участие», — призналась актриса.