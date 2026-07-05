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Джессика Альба показала наряд для свадьбы Тейлор Свифт, куда пришла с бойфрендом

45-летняя актриса предпочла откровенный образ
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Джессика Альба с возлюбленным, фото: соцсети
Джессика Альба с возлюбленным, фото: соцсети

Голливудская актриса Джессика Альба вместе со своим возлюбленным Дэнни Рамиресом побывала на свадьбе певицы Тейлор Свифт и футболиста Трэвиса Келси. Фото своего откровенного образа она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Джессика Альба, фото: соцсети
Джессика Альба, фото: соцсети

Для торжества 45-летняя актриса выбрала черный топ с глубоким декольте и золотую макси-юбку в пайетках. Свой образ она дополнила остроносыми туфлями, а также браслетом и серьгами. Волосы знаменитость уложила в высокий хвост, а макияж сделала вечерний.

Новый избранник Альбы, который младше нее на 11 лет, предпочел классический смокинг.

Слухи о романе артистов появились еще весной 2025 года. Пока пара не дает комментариев по поводу своих отношений.

Ранее фото своих нарядов для грандиозной свадьбы Тейлор Свифт в Нью-Йорке показали Дженнифер Лопес и Селена Гомес.