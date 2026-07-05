Голливудская актриса Джессика Альба вместе со своим возлюбленным Дэнни Рамиресом побывала на свадьбе певицы Тейлор Свифт и футболиста Трэвиса Келси. Фото своего откровенного образа она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.