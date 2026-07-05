Линда Лапиньш рассказала об экстремальных съемках в пещере

По сюжету, в одной из сцен главная героиня попадает в ловушку, проваливается под землю, но повисает над пропастью, на дне которой — острые колья. Актриса планировала выполнить этот трюк самостоятельно, но когда на нее надели специальную страховку, в которой ей нужно было резко упасть с высоты своего роста, Лапиньш передумала.