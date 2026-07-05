Линда Лапиньш рассказала об экстремальных съемках в пещере

Звезда «Мажора» и «Игры на выживание» Линда Лапиньш исполнила главную роль в семейном приключенческом боевике «Сокровища скифов». На VI Фестивале сериалов «Пилот», где прошел премьерный показ первой серии проекта, актриса поделилась с корреспондентом Кино Mail подробностями экстремальных съемок в настоящей пещере.
По сюжету, археолог (Лапиньш), ее сын-подросток (Савелий Кудряшов) и черный копатель (Артем Крылов) отправляются на поиски древнего артефакта — пояса скифов, — который дарует своему обладателю силу и власть.
Часть съемок сериала «Сокровища скифов» проходила в Абхазии, среди живописных гор, лесов, озер и в настоящих пещерах. «Насколько я знаю, мы первыми из кинематографистов снимали в абхазских пещерах в таком масштабе», — рассказала Лапиньш. По признанию актрисы, этот опыт оказался «не для слабонервных».
«Ты находишься по двенадцать часов в ледяной воде по колено, дышишь сероводородом, вокруг тебя носятся летучие мыши — вот такое приключение!» — поделилась Лапиньш.
По сюжету, в одной из сцен главная героиня попадает в ловушку, проваливается под землю, но повисает над пропастью, на дне которой — острые колья. Актриса планировала выполнить этот трюк самостоятельно, но когда на нее надели специальную страховку, в которой ей нужно было резко упасть с высоты своего роста, Лапиньш передумала.
«Я поняла, что останусь без ребер и без лимфатической системы, — вспоминает артистка. — Конечно, я видела, что колья бутафорские, расстояние не такое большое, метра три-четыре, и если что-нибудь пойдет не так и я сорвусь и упаду на эти колья, то, конечно, не умру, но могу здорово покалечиться».
В результате Лапиньш доверила трюк своему дублеру — каскадеру Елене. «За что себя, конечно, корю, но все-таки здоровье важнее», — призналась актриса.
Премьера сериала «Сокровища скифов» состоится в сезоне 2026−2027 на телеканале СТС. Затем проект будет показан на канале РЕН ТВ и в онлайн-кинотеатре Wink.