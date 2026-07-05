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Умер актер сериалов «Ментовские войны» и «Тайны следствия» Руслан Ибрагимов

Актеру был 61 год
Руслан Ибрагимов, кадр из фильма «Шеф. Возвращение»
Руслан Ибрагимов, кадр из фильма «Шеф. Возвращение»Источник: Газета.Ру

Российский актер и режиссер Руслан Ибрагимов скончался 25 июня 2026 года на 62-м году жизни. Об этом 5 июля сообщается на портале «Кино-Театр.ру».

Информацию о смерти артиста также подтвердила его коллега Юлия Нижельская. На своей странице во «ВКонтакте» актриса сообщила, что Ибрагимов ушел из жизни, назвав его замечательным артистом и человеком. Причина смерти не раскрывается.

Руслан Ибрагимов родился 9 мая 1965 года. Он окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства по специальностям «режиссура» и «актер театра и кино». В качестве режиссера поставил спектакли «Сказки Пушкина», «Волки и овцы», «Предательство» и «Лимпопо».

Широкому зрителю Ибрагимов был известен по ролям в фильмах и сериалах «Бандитский Петербург», «Шеф», «Северная звезда», «Тайны следствия», «Ментовские войны» и «Такая работа».