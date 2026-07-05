В Ярославле открылся кинофестиваль «В кругу семьи»

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 июл — РИА Новости. XXI Международный кинофестиваль семейных и детских фильмов «В кругу семьи» открылся в концертно-зрелищном центре «Миллениум» в Ярославле, передает корреспондент РИА Новости.
Стартовав в субботу, фестиваль продлится до 7 июля.
«Сегодня у нас открытие XXI Международного кинофестиваля “В кругу семьи” и при этом юбилей: он десятый раз проходит в Ярославской области. Для нас это большая радость и гордость», — отметил губернатор Михаил Евраев.
Глава региона был также первым, кто получил специальный приз кинофестиваля «За вклад в сохранение семейных ценностей». Кроме него этой награды удостоились народные артисты РСФСР Станислав Любшин и Никита Михалков.
Михалков, в свою очередь, пожелал организаторам и участникам фестиваля, чтобы это мероприятие стало «осознанным праздником тех, кто понимает, что страна защищает свое будущее».
Открытие фестиваля транслировалось одновременно в 20 городах России и 40 странах мира. В ходе церемонии к телемосту присоединились представители Пуэрто-Рико, Швейцарии, Индии, Иордании, Мексики, Косово, Италии, Португалии, Турции, Уругвая, Аргентины, Шри-Ланки, Колумбии, Японии, Египта, Албании и Перу.
Фильмом открытия стала внеконкурсная картина Александра Ковтунца «Улица Ангела». Ранее днем режиссер вместе с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым, а также артистами Станиславом Любшиным, Федором Добронравовым, Нонной Гришаевой и Романом Курцыным открыли первую в России улицу Ангелов в рамках всероссийского проекта «Ангельский пояс России».
Фестиваль проходит при поддержке государственной корпорации «Ростех», ПАО «Банк ПСБ» и правительства Ярославской области.