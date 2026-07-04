61-летняя Моника Беллуччи в джинсах и топе появилась на фестивале в Париже

Актриса Моника Беллуччи появилась на фестивале Cinéma Paradiso Louvre x MK2 в Париже. Об этом сообщает Getty.
61-летняя актриса предпочла для выхода джинсовый костюм из брюк и рубашки, а также дополнила образ черным полупрозрачным топом. Образ дополнила сумка, солнцезащитные очки и цепочка на шее. Волосы ей выпрямили и сделали вечерний макияж с розовой помадой.
В апреле Беллуччи стала героиней выпуска журнала Modern Weekly Style. На обложке актриса предстала в коричневом платье с объемными рукавами и разрезом до бедра и черных колготках. Артистка позировала с уложенными распущенными волосами и макияжем с черными тенями и помадой. Знаменитость снялась, сидя за столом.
До этого дочь Моники Беллуччи и актера Венсана Касселя Дева приняла участие в показе бренда Ellie Saab, который прошел в рамках Недели моды в Париже. Девушка дефилировала на шоу в золотом макси-платье с глубоким декольте, которое было украшено бусинами и стразами.