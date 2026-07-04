61-летняя Моника Беллуччи в джинсах и топе появилась на фестивале в Париже

В апреле Беллуччи стала героиней выпуска журнала Modern Weekly Style. На обложке актриса предстала в коричневом платье с объемными рукавами и разрезом до бедра и черных колготках. Артистка позировала с уложенными распущенными волосами и макияжем с черными тенями и помадой. Знаменитость снялась, сидя за столом.