Экс-жена Федора Бондарчука показала, как отдыхает в горах

Паулина Андреева уехала в горы. Актриса показала живописные виды, а также сняла, как сидит за ноутбуком. Кроме того, актриса показала, как стадо баранов паслось у заправки. Андреева активно проводит время и путешествует после развода с Федором Бондарчуком.