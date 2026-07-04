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Экс-жена Федора Бондарчука показала, как отдыхает в горах

Паулина Андреева поделилась снимками из путешествия
Паулина Андреева
Паулина АндрееваИсточник: Газета.Ру

Экс-жена режиссера Федора Бондарчука, актриса Паулина Андреева, опубликовала фото с отдыха в горах в России. Снимками она поделилась в личном блоге.

Паулина Андреева уехала в горы. Актриса показала живописные виды, а также сняла, как сидит за ноутбуком. Кроме того, актриса показала, как стадо баранов паслось у заправки. Андреева активно проводит время и путешествует после развода с Федором Бондарчуком.

20 июня издание «СтарХит» сообщило, что Федор Бондарчук и Паулина Андреева официально развелись. В документах, опубликованных СМИ, сообщается, что бракоразводный процесс завершен 19 мая. Суд удовлетворил иск о расторжении брака супругов.

Актриса и режиссер девять лет прожили вместе, официально были женаты на протяжении шести лет. У звездной пары есть общий сын — четырехлетний Иван, которого артисты скрывают от публики.

Ранее Паулина Андреева похвасталась успехами в учебе на философском факультете.