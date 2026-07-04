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Создатель «Йеллоустоуна» объяснил уход Кевина Костнера из проекта

Тейлор Шеридан рассказал, почему актер решил больше не сниматься в сериале
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Кевин Костнер в сериале «Йеллоустоун»
Кевин Костнер в сериале «Йеллоустоун»Источник: Legion-Media

Создатель культового сериала «Йеллоустоун» Тейлор Шеридан наконец-то пролил свет на причины ухода Кевина Костнера из проекта. Подробностями он поделился в эфире подкаста The Bill Simmons Podcast.

Как выяснилось, изначальный контракт Костнера предусматривал его участие лишь в первых трех сезонах. По задумке Шеридана, после этого сюжет должен был сместить фокус на персонажа сына Джона Даттона, которого играет Костнер.

Кадр из сериала «Йеллоустоун»
Кадр из сериала «Йеллоустоун»

Однако руководство канала Paramount не хотело расставаться с главной звездой, и актера уговорили задержаться еще на два сезона. Но по их истечении Костнер окончательно решил, что хочет сосредоточиться на собственных проектах.

Сам Шеридан считает, что уход Костнера в итоге пошел шоу на пользу — сценаристы уже начали топтаться на месте, и это стало тормозить развитие истории.

Костнер ушел из сериала в пятом сезоне. Официально его уход объяснили конфликтом графиков. 

В центре сюжета сериала «Йеллоустоун» — семья Даттонов, владеющая крупнейшим ранчо у границы Йеллоустонского национального парка. Их земля становится объектом постоянной борьбы с застройщиками, представителями резервации и влиятельными корпорациями. Однако глава семьи и его дети готовы всеми силами защищать свое наследие. 

Ранее критики Variety составили список 20 лучших сериалов 2026 года.