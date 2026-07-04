Создатель культового сериала «Йеллоустоун» Тейлор Шеридан наконец-то пролил свет на причины ухода Кевина Костнера из проекта. Подробностями он поделился в эфире подкаста The Bill Simmons Podcast.
Как выяснилось, изначальный контракт Костнера предусматривал его участие лишь в первых трех сезонах. По задумке Шеридана, после этого сюжет должен был сместить фокус на персонажа сына Джона Даттона, которого играет Костнер.
Однако руководство канала Paramount не хотело расставаться с главной звездой, и актера уговорили задержаться еще на два сезона. Но по их истечении Костнер окончательно решил, что хочет сосредоточиться на собственных проектах.
Сам Шеридан считает, что уход Костнера в итоге пошел шоу на пользу — сценаристы уже начали топтаться на месте, и это стало тормозить развитие истории.
Костнер ушел из сериала в пятом сезоне. Официально его уход объяснили конфликтом графиков.
В центре сюжета сериала «Йеллоустоун» — семья Даттонов, владеющая крупнейшим ранчо у границы Йеллоустонского национального парка. Их земля становится объектом постоянной борьбы с застройщиками, представителями резервации и влиятельными корпорациями. Однако глава семьи и его дети готовы всеми силами защищать свое наследие.
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