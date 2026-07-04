Исполнителем главной роли стал Эди Гатеги — именно он появился в образе Мистера Террифика в картине Джеймса Ганна. Сценарий пилотного эпизода готовит Аллан Хейнберг, известный по работе над лентой «Чудо-женщина» и сериалом «Песочный человек».