DC Studios запустила в работу сериал о Мистере Террифике — герое комиксов, который является одновременно гениальным изобретателем, олимпийцем и мастером боевых искусств. Об этом пишет The Hollywood Reporter. Проект станет спин-оффом фильма «Супермен», вышедшего в 2025 году.
Исполнителем главной роли стал Эди Гатеги — именно он появился в образе Мистера Террифика в картине Джеймса Ганна. Сценарий пилотного эпизода готовит Аллан Хейнберг, известный по работе над лентой «Чудо-женщина» и сериалом «Песочный человек».
Как уточняет THR, проект уже находится на стадии активной разработки. Сериал вписывается в общую стратегию DC Studios, направленную на раскрытие второстепенных персонажей в рамках новой киновселенной.
Мистер Террифик появился на страницах комиксов DC в 1997 году. Под маской героя скрывается Майкл Холт. В оригинальной вселенной комиксов его персонаж считается одним из самых умных людей.
Ранее стало известно о старте съемок сиквела «Супермена».