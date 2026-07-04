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DC снимает спин-офф «Супермена» про Мистера Террифика

Дата выхода сериала пока неизвестна
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Мистер Террифик в фильме «Супермен»
Мистер Террифик в фильме «Супермен»

DC Studios запустила в работу сериал о Мистере Террифике — герое комиксов, который является одновременно гениальным изобретателем, олимпийцем и мастером боевых искусств. Об этом пишет The Hollywood Reporter. Проект станет спин-оффом фильма «Супермен», вышедшего в 2025 году.

Исполнителем главной роли стал Эди Гатеги — именно он появился в образе Мистера Террифика в картине Джеймса Ганна. Сценарий пилотного эпизода готовит Аллан Хейнберг, известный по работе над лентой «Чудо-женщина» и сериалом «Песочный человек».

Кадр из фильма «Супермен»
Кадр из фильма «Супермен»

Как уточняет THR, проект уже находится на стадии активной разработки. Сериал вписывается в общую стратегию DC Studios, направленную на раскрытие второстепенных персонажей в рамках новой киновселенной. 

Мистер Террифик появился на страницах комиксов DC в 1997 году. Под маской героя скрывается Майкл Холт. В оригинальной вселенной комиксов его персонаж считается одним из самых умных людей. 

Ранее стало известно о старте съемок сиквела «Супермена».