Михалков назвал глупостью строгие ограничения показа алкоголя в фильмах

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 июля. /ТАСС/. Строгие ограничения на демонстрацию и упоминание наркотических средств и курения в российском кинематографе не помогают бороться с зависимостями и распространением наркотиков, жесткие запреты показа зачастую выглядят глупо. Таким мнением поделился с журналистами на пресс-конференции в Ярославле Кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного, режиссер, народный артист РСФСР, художественный руководитель театра «Мастерская “12” Никиты Михалкова» Никита Михалков.
«Важно не то, что ты видишь, важно, с чем ты уходишь. Скажите мне, как можно бороться с наркотиками, не показывая их. Вычеркивать из фильмов наркотики или алкоголь — это глупость. Потому что дело не в том, что показывают, дело в том, каков результат. Если человек вышел (с кинопоказа — прим. ТАСС), пострадал, но не притронулся, потому что знает, чем это кончается — это другой разговор», — сказал Михалков.
Режиссер также назвал наивной политику жестких ограничений показа алкоголя и курения в кино. «Наивно думать, что не показываем, значит нет этого всего. И проблеме надо в лицо смотреть, а не закрывать глаза на нее», — отметил Михалков.
4 июля на Советской площади в Ярославле пройдет спектакль-концерт «Поэзия созидания» «Мастерской “12” Никиты Михалкова». В основу постановки легла книга Сергея Михалкова «Военные стихи». Накануне показа в КЗЦ «Миллениум» состоялся творческий вечер Никиты Михалкова «Территория моей любви». Режиссер поделился со зрителями своими размышлениями о событиях, происходящих в России и мире.
Михалков также станет гостем XXI Международного кинофестиваля «В кругу семьи», который пройдет в Ярославле с 4 по 7 июля при поддержке госкорпорации «Ростех», ПАО «Банк ПСБ» и правительства Ярославской области.
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