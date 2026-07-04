Михалков назвал глупостью строгие ограничения показа алкоголя в фильмах

«Важно не то, что ты видишь, важно, с чем ты уходишь. Скажите мне, как можно бороться с наркотиками, не показывая их. Вычеркивать из фильмов наркотики или алкоголь — это глупость. Потому что дело не в том, что показывают, дело в том, каков результат. Если человек вышел (с кинопоказа — прим. ТАСС), пострадал, но не притронулся, потому что знает, чем это кончается — это другой разговор», — сказал Михалков.