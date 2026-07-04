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40-летний актер Данила Якушев вышел в свет с 19-летней женой

Актер и его супруга появились на Международном кинофестивале «В кругу семьи» в Ярославле
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Данила Якушев с женой
Данила Якушев с женойИсточник: Газета.Ру

Актер Данила Якушев с 19-летней женой Кристиной появился на Международном кинофестивале «В кругу семьи» в Ярославле. Об этом сообщает корреспондент «Газета.Ru».

40-летний актер появился перед камерами в бежевой льняной рубашке и брюках. В кадре он обнимал свою возлюбленную Кристину. Девушка выбрала для выхода розовый топ и атласные брюки. Волосы ей выпрямили и сделали легкий макияж.

У пары разница в возрасте в 21 год. Якушеву — 40 лет, его супруге – 19. Блогерша рассказывала, что познакомилась с актером в Санкт-Петербурге. Они жили в соседних домах, но долго не пересекались. Позже модель стала директором артиста. Недуруева признавалась, что первое время ее смущала разница в возрасте.

Данила Якушев и Кристина Недуруева, фото: соцсети
Данила Якушев и Кристина Недуруева, фото: соцсети

«Сама месяц после знакомства очень много думала на этот счет. Но когда ты сильно любишь и видишь, как тебя любят, как к тебе относятся, ты абсолютно забываешь о какой-либо разнице в возрасте. Тем более она ни разу не чувствовалась. Вы представить не можете, какая у нас совместная жизнь», — рассказывала блогерша.

В фильмографии Данилы Якушева более 120 работ. Он снимался в проектах «Триггер», «Интерны», «Молодежка», «Майор Гром».

Ранее стало известно, что на свадьбе Якушев набил парные тату с молодой женой.