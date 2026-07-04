40-летний актер Данила Якушев вышел в свет с 19-летней женой

«Сама месяц после знакомства очень много думала на этот счет. Но когда ты сильно любишь и видишь, как тебя любят, как к тебе относятся, ты абсолютно забываешь о какой-либо разнице в возрасте. Тем более она ни разу не чувствовалась. Вы представить не можете, какая у нас совместная жизнь», — рассказывала блогерша.