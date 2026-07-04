Агата Муцениеце проводит время на родине — в Латвии. Актриса прилетела в Ригу вместе с детьми от Павла Прилучного — Тимофеем и Мией.
В своем личном блоге звезда активно делится кадрами из поездки: она много занимается спортом и гуляет по городу. Также она рассказала, что съездила в деревню, где провела детство вместе с сестрой.
Для подписчиков Муцениеце устроила небольшую экскурсию по памятным местам. Она показала «тарантайку», на которой каталась в детстве, и домашних курочек. На видео 37-летняя звезда предстала без макияжа и укладки, в рваной футболке.
Ранее Муцениеце поделилась кадрами с пляжа в Риге. На них она позировала в спортивных шортах и топе, демонстрируя фигуру после третьих родов.