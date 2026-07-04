Сын актера Александра Высоковского, известного по роли в сериале «Бригада», обратился к погибшему отцу в личном блоге. Молодой человек опубликовал эмоциональное обращение, в котором признался: он корит себя за то, что не смог удержать родителя от той роковой поездки на рыбалку.
«Папа, ты всегда будешь рядом со мной. Мы больше никогда не поиграем вместе, не пойдем на рыбалку, не будем вместе путешествовать, мы не пойдем рано утром на пробежку. Я должен был сказать, чтобы ты не шел в тот день рыбачить. Ты предложил мне пойти, но я отказался. Это был последний раз, когда я слышал твой голос», — написал наследник актера.
В своем послании Максим Высоковский поблагодарил отца за все, что тот для него сделал: «Благодарен за то, что мы в моем детстве смотрели фильмы, благодарен за то, что научил ездить на велосипеде, благодарен за то, что ты был».
О гибели Александра Высоковского стало известно в начале июля. Актер пропал во время рыбалки на Оке, позже его тело нашли в воде.