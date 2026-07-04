Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Сын погибшего актера «Бригады» трогательно обратился к отцу

О смерти Александра Высоковского стало известно накануне
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Александр Высоковский
Александр ВысоковскийИсточник: Соцсети

Сын актера Александра Высоковского, известного по роли в сериале «Бригада», обратился к погибшему отцу в личном блоге. Молодой человек опубликовал эмоциональное обращение, в котором признался: он корит себя за то, что не смог удержать родителя от той роковой поездки на рыбалку.

«Папа, ты всегда будешь рядом со мной. Мы больше никогда не поиграем вместе, не пойдем на рыбалку, не будем вместе путешествовать, мы не пойдем рано утром на пробежку. Я должен был сказать, чтобы ты не шел в тот день рыбачить. Ты предложил мне пойти, но я отказался. Это был последний раз, когда я слышал твой голос», — написал наследник актера.

В своем послании Максим Высоковский поблагодарил отца за все, что тот для него сделал: «Благодарен за то, что мы в моем детстве смотрели фильмы, благодарен за то, что научил ездить на велосипеде, благодарен за то, что ты был». 

О гибели Александра Высоковского стало известно в начале июля. Актер пропал во время рыбалки на Оке, позже его тело нашли в воде.