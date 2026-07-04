«Папа, ты всегда будешь рядом со мной. Мы больше никогда не поиграем вместе, не пойдем на рыбалку, не будем вместе путешествовать, мы не пойдем рано утром на пробежку. Я должен был сказать, чтобы ты не шел в тот день рыбачить. Ты предложил мне пойти, но я отказался. Это был последний раз, когда я слышал твой голос», — написал наследник актера.