Ранее появилась информация о тайной свадьбе Порошиной с ее коллегой по сериалу «Всегда говори "всегда"» Ярославом Бойко. О том, что актеры заключили брак, рассказал бывший муж Порошиной Гоша Куценко. Он подчеркнул, что Бойко — надежный мужчина, с которым они хорошо знакомы.