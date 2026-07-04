Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

52-летняя Мария Порошина вышла на сцену после госпитализации

Дочь актрисы поделилась кадрами из театра, в котором играет звезда
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Мария Порошина
Мария ПорошинаИсточник: Legion-Media.ru

Полина Куценко, дочь актеров Марии Порошиной и Гоши Куценко, поделилась в личном блоге снимками из театра. На фото она показала свою мать, которая, как отметили поклонники, быстро вернулась к работе после экстренной госпитализации.

Артистка запечатлена на сцене на поклонах после окончания спектакля, с большим букетом цветов в руках.

Информация о том, что Порошину доставили в больницу, появилась в СМИ в конце июня. Причиной стала транзиторная ишемическая атака. 52-летней звезде резко стало плохо, и она обратилась за помощью к врачам.

Известно, что у знаменитости давно наблюдаются проблемы с щитовидной железой и давлением. 

Ранее появилась информация о тайной свадьбе Порошиной с ее коллегой по сериалу «Всегда говори "всегда"» Ярославом Бойко. О том, что актеры заключили брак, рассказал бывший муж Порошиной Гоша Куценко. Он подчеркнул, что Бойко — надежный мужчина, с которым они хорошо знакомы. 