Полина Куценко, дочь актеров Марии Порошиной и Гоши Куценко, поделилась в личном блоге снимками из театра. На фото она показала свою мать, которая, как отметили поклонники, быстро вернулась к работе после экстренной госпитализации.
Артистка запечатлена на сцене на поклонах после окончания спектакля, с большим букетом цветов в руках.
Информация о том, что Порошину доставили в больницу, появилась в СМИ в конце июня. Причиной стала транзиторная ишемическая атака. 52-летней звезде резко стало плохо, и она обратилась за помощью к врачам.
Известно, что у знаменитости давно наблюдаются проблемы с щитовидной железой и давлением.
Ранее появилась информация о тайной свадьбе Порошиной с ее коллегой по сериалу «Всегда говори "всегда"» Ярославом Бойко. О том, что актеры заключили брак, рассказал бывший муж Порошиной Гоша Куценко. Он подчеркнул, что Бойко — надежный мужчина, с которым они хорошо знакомы.