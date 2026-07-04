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Пенелопу Крус и Хавьера Бардема засняли на трибуне во время ЧМ по футболу

Актеры посетили игру между сборными Испании и Австрии
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Пенелопа Крус и Хавьер Бардем
Пенелопа Крус и Хавьер БардемИсточник: Legion-Media.ru

Пенелопа Крус и Хавьер Бардем провели время на футбольном матче в рамках ЧМ, игра состоялась между сборными Испании и Австрии в Лос-Анджелесе, пишет People. Фотографы запечатлели эмоции звездной пары.

Пенелопа Крус
Пенелопа КрусИсточник: Legion-Media.ru

Компанию супругам составила их подруга, певица Розалия. Вся троица расположилась на трибунах, активно поддерживая родную команду. Актриса выбрала для мероприятия повседневный образ – голубые джинсы и красную футболку, а также кепку.

Ранее 52-летняя Пенелопа Крус вышла в свет в длинном голубом платье с глубоким декольте. 