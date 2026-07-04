Пенелопа Крус и Хавьер Бардем провели время на футбольном матче в рамках ЧМ, игра состоялась между сборными Испании и Австрии в Лос-Анджелесе, пишет People. Фотографы запечатлели эмоции звездной пары.
Компанию супругам составила их подруга, певица Розалия. Вся троица расположилась на трибунах, активно поддерживая родную команду. Актриса выбрала для мероприятия повседневный образ – голубые джинсы и красную футболку, а также кепку.
Ранее 52-летняя Пенелопа Крус вышла в свет в длинном голубом платье с глубоким декольте.