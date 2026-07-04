Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Тейлор Свифт не позвала на свадьбу свою бывшую подругу Блейк Лайвли

Отношения звезд испортились, когда Лайвли подала в суд на режиссера и актера Джастина Бальдони
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Тейлор Свифт
Тейлор СвифтИсточник: Legion-Media.ru

Певица Тейлор Свифт и звезда американского футбола Трэвис Келси сыграли пышную свадьбу в Нью-Йорке.

Среди более чем тысячи приглашенных знаменитостей не оказалось бывшей подруги невесты — актрисы Блейк Лайвли и ее мужа Райана Рейнольдса. Причиной, по слухам, стал громкий скандал вокруг судебного иска Лайвли против режиссера и актера Джастина Бальдони.

Блейк Лайвли и Тейлор Свифт
Блейк Лайвли и Тейлор СвифтИсточник: Соцсети

Дружба Свифт и Лайвли длилась более десяти лет: они часто появлялись вместе на публике и отмечали праздники. Однако в прошлом году отношения дали трещину на фоне разбирательств Лайвли, обвинившей Бальдони в домогательствах.

В суде всплыла переписка актрисы с режиссером. В ней Лайвли называет себя персонажем Кхалиси из сериала «Игра престолов», а Тейлор Свифт и своего мужа Райана Рейнольдса своими «драконами», потому что они всегда готовы за нее заступиться. По данным Daily Mail, певице не понравилось такое сравнение и то, что Лайвли втянула ее в судебное разбирательство. 

Ранее стало известно, что Тейлор Свифт пригласила на свадьбу принца Уильяма и Кейт Миддлтон.