В суде всплыла переписка актрисы с режиссером. В ней Лайвли называет себя персонажем Кхалиси из сериала «Игра престолов», а Тейлор Свифт и своего мужа Райана Рейнольдса своими «драконами», потому что они всегда готовы за нее заступиться. По данным Daily Mail, певице не понравилось такое сравнение и то, что Лайвли втянула ее в судебное разбирательство.