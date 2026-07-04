Певица Тейлор Свифт и звезда американского футбола Трэвис Келси сыграли пышную свадьбу в Нью-Йорке.
Среди более чем тысячи приглашенных знаменитостей не оказалось бывшей подруги невесты — актрисы Блейк Лайвли и ее мужа Райана Рейнольдса. Причиной, по слухам, стал громкий скандал вокруг судебного иска Лайвли против режиссера и актера Джастина Бальдони.
Дружба Свифт и Лайвли длилась более десяти лет: они часто появлялись вместе на публике и отмечали праздники. Однако в прошлом году отношения дали трещину на фоне разбирательств Лайвли, обвинившей Бальдони в домогательствах.
В суде всплыла переписка актрисы с режиссером. В ней Лайвли называет себя персонажем Кхалиси из сериала «Игра престолов», а Тейлор Свифт и своего мужа Райана Рейнольдса своими «драконами», потому что они всегда готовы за нее заступиться. По данным Daily Mail, певице не понравилось такое сравнение и то, что Лайвли втянула ее в судебное разбирательство.
Ранее стало известно, что Тейлор Свифт пригласила на свадьбу принца Уильяма и Кейт Миддлтон.