Пореченков, Мельникова, Родригез с женой: звезды на открытии «Горький фест 2026»

После приветствия жюри был объявлен первый лауреат смотра: приз «За развитие современного российского кино» получил режиссер, сценарист и продюсер Клим Шипенко. Постановщик выразил благодарность за награду и трогательное видео от коллег, а также поздравил «Горький фест» с юбилеем и пожелал фестивалю «интересного, разножанрового, авторского, дерзкого и, конечно же, свободного кино, каким оно должно быть».