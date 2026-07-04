Пореченков, Мельникова, Родригез с женой: звезды на открытии «Горький фест 2026»

В Нижнем Новгороде стартовал X Фестиваль нового российского кино «Горький фест». Церемония открытия традиционно состоялась в Нижегородском государственном академическом театре драмы имени М. Горького.
Звездные гости, ведущие и члены жюри
Первыми звездными гостями смотра, прошедшими по красной дорожке, стали Елена Подкаминская, Светлана Бондарчук, Никита Тарасов, Лянка Грыу, Роман Евдокимов, Анжелика Каширина, а также Тимур Родригез и Екатерина Кабак, для которых появление на фестивале стало первым светским выходом после свадьбы.
Церемония открытия фестиваля, режиссером которой стал Алексей Золотовицкий, началась с выступления группы Spokanki. Участницы популярного акапелла-шоу обеспечивали музыкальное сопровождение всего мероприятия.
Ведущими выступили звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова и актер сериала «Олдскул» Сергей Беляев. Артисты много шутили и невольно задали лейтмотив мероприятия, упомянув, что на двоих у них шестеро детей, — следом о наличии детей «отчитывались» практически все выходившие на сцену кинематографисты.
Так как в 2026 году «Горький фест» проходит в десятый раз, вечер открытия был посвящен юбилею фестиваля — в частности, зрители увидели видеоролик с нарезкой из самых ярких моментов смотра разных лет.
Затем на сцену поднялись члены жюри — режиссер Александр Велединский, продюсер Сабина Еремеева, композитор Антон Силаев, оператор Екатерина Смолина и киножурналист Иван Кудрявцев. Актриса Анна Завтур, которая также будет оценивать фильмы конкурсной программы, не смогла приехать на церемонию.
Первая награда и поздравления
После приветствия жюри был объявлен первый лауреат смотра: приз «За развитие современного российского кино» получил режиссер, сценарист и продюсер Клим Шипенко. Постановщик выразил благодарность за награду и трогательное видео от коллег, а также поздравил «Горький фест» с юбилеем и пожелал фестивалю «интересного, разножанрового, авторского, дерзкого и, конечно же, свободного кино, каким оно должно быть».
После ролика с отрывками из фильмов, вошедших в конкурсную программу смотра, на сцену поднялись президент фестиваля Михаил Пореченков и генеральный продюсер Оксана Михеева.
Михеева поблагодарила кинематографистов за то, что присылают на фестиваль свои картины, и отметила, что на «Горьком фесте» происходит встреча авторов со зрителями.
В свою очередь, Михаил Пореченков упомянул, что создатели фильмов тратят огромные силы и вкладывают сердце и душу в свое дело. «Я хочу пожелать всем прекрасных просмотров, больших впечатлений, любви, сердца, сочувствия тем людям, которые делают для вас кино», — обратился к гостям артист.
В финале своего выступления Пореченков и Михеева объявили смотр открытым. Завершилась церемония внеконкурсным показом фильма открытия «На деревню дедушке 2» с Юрием Стояновым и Федором Добронравовым в главных ролях.
X Фестиваль нового российского кино «Горький фест» продлится в Нижнем Новгороде до 10 июля. Кино Mail выступает основным информационным партнером смотра.