Кино никогда не было единственной частью творческой жизни Екатерины Жемчужной. Ее судьба на десятилетия оказалась связана с московским театром «Ромэн», куда юная артистка пришла еще в начале 1960-х, а затем она получила актерское образование в ГИТИСе. В 1999 году Жемчужной присвоили звание народной артистки России.
В кино актрисе часто предлагали образы цыганок – она играла преданную Зорицу, смешливую и деятельную Карму, загадочную Розу Саппоро, каждый раз меняя интонацию и характер своих героинь. При этом Жемчужная никогда не растворялась в колоритном костюме: зритель прежде всего видел живого человека.
Зорица — «Вечный зов»
Одной из первых больших экранных работ Жемчужной стала Зорица в многосерийной эпопее «Вечный зов». Масштабная экранизация романа Анатолия Иванова прослеживает судьбы семьи Савельевых на фоне нескольких десятилетий российской истории — от начала XX века до послевоенных лет. Экранным партнером актрисы стал Петр Вельяминов, сыгравший Поликарпа Кружилина.
В судьбе Поликарпа цыганка Зорица появляется после многих лет разлуки и становится его женой. Героиня Жемчужной получилась эмоциональной и темпераментной, но ее характер не сводился к внешней экспрессии: за резкостью чувствовались верность и способность выдерживать тяжелые обстоятельства. Именно эта работа принесла актрисе широкую известность.
Карма — «Карнавал»
Всенародную узнаваемость актрисы укрепила двухсерийная мелодрама Татьяны Лиозновой «Карнавал». Главная героиня Нина Соломатина в исполнении Ирины Муравьевой приезжает в Москву, мечтая стать артисткой, но столица быстро разрушает ее представления о легком успехе. Жемчужная сыграла Карму — новую знакомую Нины, с которой та сближается в Москве.
У Кармы сравнительно немного экранного времени, однако она стала одним из самых запоминающихся второстепенных персонажей картины. Жемчужная играет ее легко, без нажима: героиня смеется, говорит прямо, быстро реагирует на происходящее и заметно меняет ритм каждой сцены со своим участием. После выхода фильма имя Кармы оказалось настолько тесно связано с актрисой, что эта роль на годы стала одной из ее визитных карточек.
Стася — «Цыганка Аза»
В исторической мелодраме Григория Кохана «Цыганка Аза» Жемчужная исполнила роль Стаси, тогда как заглавную героиню Азу сыграла Елена Пономаренко. Картина снята по мотивам одноименной пьесы Михаила Старицкого и строится вокруг сложного любовного конфликта. Ради крестьянки Гали цыган Василь оставляет табор, но спустя годы встреча с Азой заставляет его вновь задуматься о прежней жизни.
Роль Стаси нельзя назвать центральной, однако Жемчужная хорошо вписалась в актерский ансамбль картины. Многолетний опыт работы в театре «Ромэн» помогал ей точно передавать характер и манеру поведения героини без лишней театральности. В результате даже второстепенный персонаж получился живым и убедительным.
Роль в комедии «Где находится Нофелет?»
В лирической комедии «Где находится Нофелет?» Жемчужной досталась небольшая роль цыганки. Главный герой картины — застенчивый инженер Павел Голиков в исполнении Владимира Меньшова, который к сорока годам так и не научился знакомиться с женщинами. Его жизнь меняется после приезда бойкого двоюродного брата Гены, сыгранного Александром Панкратовым-Черным.
Гена решает устроить личную жизнь родственника и показывает ему свой способ знакомства с прохожими: задает женщинам странный вопрос о том, где находится «нофелет». Героиня Жемчужной становится одной из участниц этой череды уличных знакомств, на которых строится значительная часть комедии. Роль занимает немного экранного времени, но позволяет увидеть актрису в легком современном сюжете, далеком от исторических драм и семейных саг.
Роза Саппоро — «Кармелита»
В продолжении популярного сериала «Кармелита» Екатерина Жемчужная сыграла Розу Саппоро — сестру Лексы, роль которого исполнил Николай Сличенко. Ее героиня — загадочная женщина, которую окружающие считают ведьмой. Роза появляется в истории вместе с братом и становится заметной участницей событий, связанных с семьей Зарецких.
К моменту съемок Жемчужная уже несколько десятилетий служила в театре «Ромэн» и была народной артисткой России. В сериале она снималась вместе с Николаем Сличенко, с которым много лет работала на одной сцене. Для части молодой аудитории «Кармелита. Цыганская страсть» стала возможностью впервые увидеть актрису, прославившуюся еще в советском кино.