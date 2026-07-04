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От Зорицы до Кармы: роли Екатерины Жемчужной, которые невозможно забыть

Ей редко доставались главные роли, но порой хватало нескольких сцен, чтобы зритель запомнил героиню на десятилетия. Вспоминаем пять экранных работ народной артистки России Екатерины Жемчужной
Евгения Башинская
Автор Кино Mail
Екатерина Жемчужная
Екатерина ЖемчужнаяИсточник: Legion-Media.ru

Кино никогда не было единственной частью творческой жизни Екатерины Жемчужной. Ее судьба на десятилетия оказалась связана с московским театром «Ромэн», куда юная артистка пришла еще в начале 1960-х, а затем она получила актерское образование в ГИТИСе. В 1999 году Жемчужной присвоили звание народной артистки России.

В кино актрисе часто предлагали образы цыганок – она играла преданную Зорицу, смешливую и деятельную Карму, загадочную Розу Саппоро, каждый раз меняя интонацию и характер своих героинь. При этом Жемчужная никогда не растворялась в колоритном костюме: зритель прежде всего видел живого человека.

Зорица — «Вечный зов»

Одной из первых больших экранных работ Жемчужной стала Зорица в многосерийной эпопее «Вечный зов». Масштабная экранизация романа Анатолия Иванова прослеживает судьбы семьи Савельевых на фоне нескольких десятилетий российской истории — от начала XX века до послевоенных лет. Экранным партнером актрисы стал Петр Вельяминов, сыгравший Поликарпа Кружилина.

В судьбе Поликарпа цыганка Зорица появляется после многих лет разлуки и становится его женой. Героиня Жемчужной получилась эмоциональной и темпераментной, но ее характер не сводился к внешней экспрессии: за резкостью чувствовались верность и способность выдерживать тяжелые обстоятельства. Именно эта работа принесла актрисе широкую известность.

Карма — «Карнавал»

Кадр из фильма Карнавал
Кадр из фильма «Карнавал»

Всенародную узнаваемость актрисы укрепила двухсерийная мелодрама Татьяны Лиозновой «Карнавал». Главная героиня Нина Соломатина в исполнении Ирины Муравьевой приезжает в Москву, мечтая стать артисткой, но столица быстро разрушает ее представления о легком успехе. Жемчужная сыграла Карму — новую знакомую Нины, с которой та сближается в Москве.

У Кармы сравнительно немного экранного времени, однако она стала одним из самых запоминающихся второстепенных персонажей картины. Жемчужная играет ее легко, без нажима: героиня смеется, говорит прямо, быстро реагирует на происходящее и заметно меняет ритм каждой сцены со своим участием. После выхода фильма имя Кармы оказалось настолько тесно связано с актрисой, что эта роль на годы стала одной из ее визитных карточек.

Стася — «Цыганка Аза»

Кадр из фильма Цыганка Аза
Кадр из фильма «Цыганка Аза»

В исторической мелодраме Григория Кохана «Цыганка Аза» Жемчужная исполнила роль Стаси, тогда как заглавную героиню Азу сыграла Елена Пономаренко. Картина снята по мотивам одноименной пьесы Михаила Старицкого и строится вокруг сложного любовного конфликта. Ради крестьянки Гали цыган Василь оставляет табор, но спустя годы встреча с Азой заставляет его вновь задуматься о прежней жизни.

Роль Стаси нельзя назвать центральной, однако Жемчужная хорошо вписалась в актерский ансамбль картины. Многолетний опыт работы в театре «Ромэн» помогал ей точно передавать характер и манеру поведения героини без лишней театральности. В результате даже второстепенный персонаж получился живым и убедительным. 

Роль в комедии «Где находится Нофелет?»

Кадр из фильма Где находится Нофелет?
Кадр из фильма «Где находится Нофелет?»

В лирической комедии «Где находится Нофелет?» Жемчужной досталась небольшая роль цыганки. Главный герой картины — застенчивый инженер Павел Голиков в исполнении Владимира Меньшова, который к сорока годам так и не научился знакомиться с женщинами. Его жизнь меняется после приезда бойкого двоюродного брата Гены, сыгранного Александром Панкратовым-Черным.

Гена решает устроить личную жизнь родственника и показывает ему свой способ знакомства с прохожими: задает женщинам странный вопрос о том, где находится «нофелет». Героиня Жемчужной становится одной из участниц этой череды уличных знакомств, на которых строится значительная часть комедии. Роль занимает немного экранного времени, но позволяет увидеть актрису в легком современном сюжете, далеком от исторических драм и семейных саг.

Роза Саппоро — «Кармелита»

Кадр из сериала Кармелита
Кадр из сериала «Кармелита»

В продолжении популярного сериала «Кармелита» Екатерина Жемчужная сыграла Розу Саппоро — сестру Лексы, роль которого исполнил Николай Сличенко. Ее героиня — загадочная женщина, которую окружающие считают ведьмой. Роза появляется в истории вместе с братом и становится заметной участницей событий, связанных с семьей Зарецких.

К моменту съемок Жемчужная уже несколько десятилетий служила в театре «Ромэн» и была народной артисткой России. В сериале она снималась вместе с Николаем Сличенко, с которым много лет работала на одной сцене. Для части молодой аудитории «Кармелита. Цыганская страсть» стала возможностью впервые увидеть актрису, прославившуюся еще в советском кино.