У Кармы сравнительно немного экранного времени, однако она стала одним из самых запоминающихся второстепенных персонажей картины. Жемчужная играет ее легко, без нажима: героиня смеется, говорит прямо, быстро реагирует на происходящее и заметно меняет ритм каждой сцены со своим участием. После выхода фильма имя Кармы оказалось настолько тесно связано с актрисой, что эта роль на годы стала одной из ее визитных карточек.