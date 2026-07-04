Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Умерла народная артистка России Екатерина Жемчужная

Народная артистка России Екатерина Жемчужная умерла в возрасте 82 лет
Екатерина Жемчужная
Екатерина ЖемчужнаяИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Народная артистка России Екатерина Жемчужная, сыгравшая в таких фильмах, как «Карнавал» и «Вечный зов», умерла в возрасте 82 лет, сообщили в пресс-службе цыганского театра «Ромэн».

«С чувством глубокой скорби сообщаем, что на 83-м году ушла из жизни народная артистка России Екатерина Андреевна Жемчужная», — говорится в сообщении в Telegram-канале театра.

Как уточнили в театре, о дате, времени и месте прощания будет объявлено позже.

Екатерина Жемчужная
Екатерина ЖемчужнаяИсточник: Legion-Media.ru

В пресс-службе напомнили, что актрису в театр «Ромэн» пригласил главный режиссер Семен Баркан в 1964 году.

«Екатерина Андреевна — актриса, для которой не существовало амплуа: она с легкостью создавала и глубоко драматические, и острохарактерные образы, но и в том, и в другом случае была одинаково убедительна и обаятельна», — отметили в театре.

Жемчужная родилась в 1944 году в Тульской области. На ее счету более 20 киноролей: «Вечный зов», «Карнавал», «Цыганское счастье», «Чардаш Монти», «Цыганка Аза» и другие.