Александр Галибин высказался за возрождение Госкино

«Я человек из прошлого и привыкший все-таки к Госкино, поэтому против этого ничего не имею. Я за то, чтобы оно было. Но мне кажется, что здесь нужен разумный баланс между Госкино и студиями, которые уже производят замечательные фильмы», — сказал он.