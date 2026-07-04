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Александр Галибин высказался за возрождение Госкино

Однако необходимо взвешенное соотношение деятельности частных студий, которые уже демонстрируют высокое качество кинопродукции, и Госкино, считает актер
Александр Галибин
Александр ГалибинИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Возрождение Госкино стоит рассматривать, однако необходимо взвешенное соотношение деятельности частных студий, которые уже демонстрируют высокое качество кинопродукции, и Госкино, поделился мнением в беседе с ТАСС народный артист РФ Александр Галибин.

«Я человек из прошлого и привыкший все-таки к Госкино, поэтому против этого ничего не имею. Я за то, чтобы оно было. Но мне кажется, что здесь нужен разумный баланс между Госкино и студиями, которые уже производят замечательные фильмы», — сказал он.

Ранее режиссер Владимир Бортко в интервью ТАСС отмечал, что воссоздание Госкино помогло бы вывести кинематограф на достойный уровень, а режиссер и продюсер Сергей Члиянц в интервью ТАСС заявил, что для возрождения российского кинематографа необходимо убрать из Министерства культуры РФ департамент и переделать его в Госкино России как отдельное ведомство, ответственное за развитие индустрии в России. Его поддержали депутаты Госдумы Дмитрий Певцов и Николай Бурляев.

Ранее о современном кино высказался Михаил Пореченков. Он призвал не зацикливаться на ремейках советских картин.