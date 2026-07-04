В Нижнем Новгороде стартовал X Фестиваль нового российского кино «Горький фест». На торжественной церемонии открытия была вручена первая награда: приз «За развитие современного российского кино» получил режиссер, сценарист и продюсер Клим Шипенко. Об этом сообщает корреспондент Кино Mail.
Награждение предварял ироничный ролик, составленный из видеопоздравлений от коллег Шипенко — актеров Милоша Биковича, Юлии Пересильд, Александра Петрова и Кристины Асмус и продюсеров Эдуарда Илояна и Сергея Сельянова.
«Дорогой Клим, мой космический бро. Я тебя поздравляю, и я тебя очень люблю», — обратилась к режиссеру Юлия Пересильд, которая вместе с Шипенко летала на МКС ради съемок фильма «Вызов». Затем актриса исполнила отрывок из песни «Эхо любви», вошедшей в саундтрек картины.
«Клим, дорогой мой друг, я тебя люблю, я тебя поздравляю, я тобой восхищаюсь, горжусь, обожаю тебя», — эмоционально поздравила режиссера Кристина Асмус.
Поднявшись на сцену, Клим Шипенко отметил, что будет воспринимать эту награду не как итог, а как промежуточную оценку своего творчества, и продолжит развивать российский кинематограф. «Надеюсь, дальше будет больше и лучше», — сказал постановщик.
X Фестиваль нового российского кино «Горький фест» продлится в Нижнем Новгороде до 10 июля. Кино Mail выступает основным информационным партнером смотра.