Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Режиссера «Холопа» Клима Шипенко наградили за вклад в российское кино

Режиссер фильма «Вызов» и киносерии «Холоп» получил приз за развитие современного российского кино на кинофестивале «Горький фест»
Анна Гоголь
Редактор Кино Mail
Клим Шипенко, фото: Иван Пономаренко
Клим Шипенко, фото: Иван Пономаренко

В Нижнем Новгороде стартовал X Фестиваль нового российского кино «Горький фест». На торжественной церемонии открытия была вручена первая награда: приз «За развитие современного российского кино» получил режиссер, сценарист и продюсер Клим Шипенко. Об этом сообщает корреспондент Кино Mail.

Награждение предварял ироничный ролик, составленный из видеопоздравлений от коллег Шипенко — актеров Милоша БиковичаЮлии Пересильд, Александра Петрова и Кристины Асмус и продюсеров Эдуарда Илояна и Сергея Сельянова.

«Дорогой Клим, мой космический бро. Я тебя поздравляю, и я тебя очень люблю», — обратилась к режиссеру Юлия Пересильд, которая вместе с Шипенко летала на МКС ради съемок фильма «Вызов». Затем актриса исполнила отрывок из песни «Эхо любви», вошедшей в саундтрек картины.

Александр Петров, сыгравший в фильмах Шипенко «Текст» и «Декабрь», отметил, что режиссер очень любит делать много дублей. «На десятый ты смиряешься потихонечку, на двадцатый принимаешь все, на тридцатый в тебе возникает невероятное чувство любви к профессии, к жизни», — поделился актер.

«Клим, дорогой мой друг, я тебя люблю, я тебя поздравляю, я тобой восхищаюсь, горжусь, обожаю тебя», — эмоционально поздравила режиссера Кристина Асмус.

Юрий Коробейников, Оксана Михеева, Клим Шипенко и Михаил Пореченков, фото: Евгений Смирнов
Юрий Коробейников, Оксана Михеева, Клим Шипенко и Михаил Пореченков, фото: Евгений Смирнов

Поднявшись на сцену, Клим Шипенко отметил, что будет воспринимать эту награду не как итог, а как промежуточную оценку своего творчества, и продолжит развивать российский кинематограф. «Надеюсь, дальше будет больше и лучше», — сказал постановщик.

X Фестиваль нового российского кино «Горький фест» продлится в Нижнем Новгороде до 10 июля. Кино Mail выступает основным информационным партнером смотра.