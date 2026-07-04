Александр Петров, сыгравший в фильмах Шипенко «Текст» и «Декабрь», отметил, что режиссер очень любит делать много дублей. «На десятый ты смиряешься потихонечку, на двадцатый принимаешь все, на тридцатый в тебе возникает невероятное чувство любви к профессии, к жизни», — поделился актер.