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Режиссер «Искупления» снимет постапокалиптический триллер

Проект станет экранизацией одноименного романа Тима Уинтона
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Джо Райт
Джо РайтИсточник: Legion-Media.ru

Британский режиссер Джо Райт, подаривший миру «Искупление», взялся за новый проект. Как сообщает Deadline, он снимет постапокалиптический триллер под названием Juice.

В основе сценария лежит одноименный роман Тима Уинтона. За производство картины отвечает компания Working Title Films. Остальные подробности пока держатся в секрете.

Сюжет книги переносит в мир, который разрушила климатическая катастрофа. Главный герой — молодой мужчина. Он попадает в сверхсекретную организацию сопротивления. Ее участники охотятся на богатых преступников, виновных в случившемся. Когда операция срывается, герой вынужден пуститься в бега.

Помимо «Искупления», Райт снял фильмы «Гордость и предубеждение» (2005), «Искупление» (2007), «Анна Каренина» (2012), «Темные времена» (2017) и «Ханна. Совершенное оружие» (2011). Его ленты не раз попадали в список номинантов на «Оскар». 

Ранее стало известно, что Уэс Андерсон может снять вестерн с Биллом Мюрреем