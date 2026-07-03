Сюжет книги переносит в мир, который разрушила климатическая катастрофа. Главный герой — молодой мужчина. Он попадает в сверхсекретную организацию сопротивления. Ее участники охотятся на богатых преступников, виновных в случившемся. Когда операция срывается, герой вынужден пуститься в бега.