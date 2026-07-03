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Уэс Андерсон может снять вестерн с Биллом Мюрреем

Режиссер рассказал, что идея вестерна давно обсуждается с актером
Уэс Андерсон
Уэс АндерсонИсточник: Legion-Media.ru

Режиссер «Отеля “Гранд Будапешт”» Уэс Андерсон подтвердил, что они с актером Биллом Мюрреем давно вынашивают идею совместного вестерна. В интервью постановщик рассказал, что к проекту могут присоединиться братья Уилсон.

«Мы снимем вестерн, знаете. Думаю, да. Мы уже много лет говорим о том, чтобы сделать вестерн. Думаю, Оуэн и Люк Уилсоны тоже станут частью этого проекта… Они ведь тоже из Техаса, и, мне кажется, это наша судьба», — заявил Андерсон.

Напомним, Андерсон уже не раз работал с Биллом Мюрреем, Люком и Оуэном Уилсонами. Билл Мюррей снялся в 10 картинах режиссера, последняя лента с его участием вышла в 2025 году («Финикийская схема»). Оуэн Уилсон принял участие в 8 фильмах Андерсона, а его брат Люк — в четырех проектах.