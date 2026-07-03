«Мы снимем вестерн, знаете. Думаю, да. Мы уже много лет говорим о том, чтобы сделать вестерн. Думаю, Оуэн и Люк Уилсоны тоже станут частью этого проекта… Они ведь тоже из Техаса, и, мне кажется, это наша судьба», — заявил Андерсон.