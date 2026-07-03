Французская компания, владеющая правами на мультсериал «Леди Баг и Супер-Кот», подала в суд на российскую сеть гипермаркетов «Лента» — сообщает «Коммерсант».
Правообладатель требует взыскать с ритейлера компенсацию за нарушение исключительных прав. Причиной разбирательства, вероятно, стала продажа товаров с изображением героев мультфильма в магазинах сети.
Как пишет издание, «Лента» — лишь один из ответчиков по этому делу. В списке фигурируют также рекламные агентства, которые занимались созданием продукции с популярными персонажами.
Компания ZAG America LLC, которой принадлежат права на мультсериал, подала уже около 900 исков о защите интеллектуальной собственности. Управляющий партнер консалтингового агентства BrandLab Александр Еременко отмечает: такие разбирательства стали привычным делом на рынке, в том числе из-за роста онлайн-торговли.
«Леди Баг и Супер-Кот» — анимационный сериал про двух школьников из Парижа, которые превращаются в супергероев.
Ранее фильм по «Маше и Медведю» оказался под угрозой из-за прав на персонажей.