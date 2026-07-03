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Хью Джекман о роли Росомахи: «Я буду играть его до 90 лет»

Актер пошутил на вопрос о том, как долго он планирует исполнять роль Росомахи
Хью Джекман в роли Росомахи в фильме «Люди Икс»
Хью Джекман в роли Росомахи в фильме «Люди Икс»

57-летний австралийский актер Хью Джекман ответил на вопрос о том, сколько еще он будет играть Росомаху в рамках киновселенной Marvel.

«Сейчас мне 57 лет. Я буду играть его до 90 лет. Знаете, я сделаю небольшую капсулу времени», — отметил актер.

Примечательно, что Хью Джекман официально является актером, который является рекордсменом по воплощению одного и того же персонажа на экранах. Он начал играть Росомаху в 2000 году, а последний фильм с его участием — «Дэдпул и Росомаха» — вышел в 2024 году. Ожидается, что актер вернется к своей роли в фильме «Мстители: Судный день», однако его участие официально не подтверждено.

Кроме того, в ленте «Дэдпул и Росомаха» сам мутант Дэдпул тоже шутил о роли Джекмана — он заявил, что после «воскрешения» Disney заставит играть Джекмана эту роль до 90 лет.