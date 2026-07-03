Хью Джекман о роли Росомахи: «Я буду играть его до 90 лет»

57-летний австралийский актер Хью Джекман ответил на вопрос о том, сколько еще он будет играть Росомаху в рамках киновселенной Marvel.
«Сейчас мне 57 лет. Я буду играть его до 90 лет. Знаете, я сделаю небольшую капсулу времени», — отметил актер.
Примечательно, что Хью Джекман официально является актером, который является рекордсменом по воплощению одного и того же персонажа на экранах. Он начал играть Росомаху в 2000 году, а последний фильм с его участием — «Дэдпул и Росомаха» — вышел в 2024 году. Ожидается, что актер вернется к своей роли в фильме «Мстители: Судный день», однако его участие официально не подтверждено.
Кроме того, в ленте «Дэдпул и Росомаха» сам мутант Дэдпул тоже шутил о роли Джекмана — он заявил, что после «воскрешения» Disney заставит играть Джекмана эту роль до 90 лет.