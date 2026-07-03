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У мужа Агаты Муцениеце нашли налоговую задолженность

Муж Агаты Муцениеце Петр Дранга задолжал ФНС 43 тысячи рублей
Петр Дранга и Агата Муцениеце на премии «ТЭФИ 2026», фото: пресс-служба
Петр Дранга и Агата Муцениеце на премии «ТЭФИ 2026», фото: пресс-служба

Музыкант Петр Дранга задолжал по налогам больше 43 тысяч рублей. Подробности выяснила «Газета.Ru», изучив документ ФНС.

У мужа актрисы Агаты Муцениеце образовалась налоговая задолженность за ИП в размере 43 тысяч 835 рублей. Также у Петра Дранги есть две компании, в которых он числится учредителем и руководителем. ООО «Брукман Концепт» артист открыл в 2025 году после женитьбы на звезде «Закрытой школы», а фирма «Русские Сказки» появилась только в июне 2026 года.

Основной заработок музыканту приносят выступления. Продюсер Сергей Дворцов делился, что за частное мероприятие Дранга просит около 1,5−3 млн рублей за 45-минутную программу. Сам артист свои финансы не комментирует.

Ранее Агата Муцениеце сравнила свою 10-летнюю дочь с дочерью Виктории Бони.