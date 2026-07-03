У мужа Агаты Муцениеце нашли налоговую задолженность

У мужа актрисы Агаты Муцениеце образовалась налоговая задолженность за ИП в размере 43 тысяч 835 рублей. Также у Петра Дранги есть две компании, в которых он числится учредителем и руководителем. ООО «Брукман Концепт» артист открыл в 2025 году после женитьбы на звезде «Закрытой школы», а фирма «Русские Сказки» появилась только в июне 2026 года.