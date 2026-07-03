Amazon MGM Studios, United Artists Скотта Стубера и Amblin Стивена Спилберга возьмутся за экранизацию веб-сериала «Каталог Манделы» — пишет Deadline. За права на работу над проектом боролись 11 студий.
Спилберг станет одним из продюсеров картины. Режиссером назначен Алекс Кистер — автор оригинального веб-сериала. Он же написал сценарий в соавторстве с продюсером Тайлером Клифтоном.
«Каталог Манделы» вышел на видеохостинге в 2021 году. События сериала происходят в вымышленном округе Мандела. Его захватывают жуткие существа-оборотни, которые заставляют людей совершать самоубийства.
Серии «Каталога Манделы» собрали более 100 млн просмотров. Проект стал одним из самых громких веб-хорроров.
Интерес студий к веб-сериалам возрос после успеха хоррора «Обсессия». Молодому автору картины уже предложили $10 млн за следующий фильм.