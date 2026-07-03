Александр Устюгов задолжал ФНС более 300 тысяч рублей

Актер Александр Устюгов задолжал налоговой более 300 тысяч рублей, — сообщает «Звездач». По данным телеграм‑канала, Устюгову начислено 301 тысяча 30 рублей налога, которые он пока не оплатил.
В июне стало известно, что звезда сериалов «Ментовские войны», «Союз спасения» и «Любовь Советского Союза» потерял близкого человека. Младшая сестра артиста, Екатерина, скончалась после долгой борьбы с тяжелым заболеванием. Об этом в соцсетях сообщила дочь женщины — Ия.
Ранее сообщалось, что Александр Устюгов пропустил прощание с сестрой, умершей от рака.