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Актер Кьелль Нильссон умер в 76 лет

Шведский актер Кьелль Нильссон, сыгравший в «Безумном Максе 2», умер в 76 лет
Кьелль Нильссон / фото: соцсети
Кьелль Нильссон / фото: соцсети

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Шведский актер Кьелль Нильссон, известный по роли Лорда Гумунгуса в фильме «Безумный Макс 2: Воин дороги» 1981 года, скончался в возрасте 76-ти лет, сообщил портал TMZ со ссылкой на его представителя Криса Карбо.

«Кьелль Нильссон, который сыграл Лорда Гумунгуса в классике “Безумный Макс 2”, скончался… Ему было 76», — говорится в сообщении портала.

По словам Карбо, актер скончался в четверг в австралийском штате Квинсленд в окружении семьи. Нильссон боролся с болезнью почек на протяжении четырех лет.

Портал напоминает, что шведский актер, который также был тяжелоатлетом, сыграл еще в нескольких фильмах за свою карьеру, однако он был наиболее известен своей ролью в фильме «Безумный Макс 2».