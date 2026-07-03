Актер Кьелль Нильссон умер в 76 лет

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Шведский актер Кьелль Нильссон, известный по роли Лорда Гумунгуса в фильме «Безумный Макс 2: Воин дороги» 1981 года, скончался в возрасте 76-ти лет, сообщил портал TMZ со ссылкой на его представителя Криса Карбо.
«Кьелль Нильссон, который сыграл Лорда Гумунгуса в классике “Безумный Макс 2”, скончался… Ему было 76», — говорится в сообщении портала.
По словам Карбо, актер скончался в четверг в австралийском штате Квинсленд в окружении семьи. Нильссон боролся с болезнью почек на протяжении четырех лет.
Портал напоминает, что шведский актер, который также был тяжелоатлетом, сыграл еще в нескольких фильмах за свою карьеру, однако он был наиболее известен своей ролью в фильме «Безумный Макс 2».