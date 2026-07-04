«Махакаал», 1994 / «Кошмар на улице Вязов», 1984
Подруги Сима и Анита днем ведут обычную жизнь студенток колледжа, а по ночам страдают от кошмарных видений с участием обезображенного мужчины в перчатке с когтями. Главные роли в «Махакаале» исполнили Куника Садананд и Арчана Пуран Сингх. После того как несколько друзей погибают во сне, Анита находит дома знакомый когтистый аксессуар. Вскоре девушку похищают, и теперь ее семье и возлюбленному ради спасения Аниты предстоит лицом к лицу столкнуться со злым колдуном Махакаалом, питающимся человеческими страхами.
Индийский ужастик сняли братья Рамсей в 1994 году. «Махакаал» стал еще одной болливудской вариацией на тему знаменитого фильма Уэса Крэйвена «Кошмар на улице Вязов» (1984). Помимо заимствованной фабулы, южноазиатская версия почти дословно воспроизводит несколько сцен из американского оригинала. Без труда узнается и знаменитый музыкальный мотив из слэшера о Фредди Крюгере.
«Криминальный роман», 1999 / «Молчание ягнят», 1991
Молодая следовательница Рита Оберой охотится за жестоким серийным убийцей, увлеченным оккультными практиками. Героиню в триллере «Криминальный роман» (1999) сыграла Прити Зинта. Опасное расследование выводит девушку на обаятельного гангстера по прозвищу Профессор — Амана Верму в исполнении Акшая Кумара. В силу обстоятельств знаменитый бандит помогает ей вычислить преступника, приносящего в жертву детей ради собственного бессмертия.
Фильм поставила режиссер Тануджа Чандра. Источником вдохновения для создателей «Криминального романа» стал знаменитый триллер Джонатана Демме «Молчание ягнят» (1991). Правда, вместо сложной психологической игры между героями Энтони Хопкинса и Джоди Фостер зрителей индийской версии ждет полноценная любовная линия.
«Скорпион», 2000 / «Леон», 1994
Потеря близких женщин — матери, сестер и возлюбленной — заставила Дживу в исполнении Бобби Деола стать наемным убийцей в Мумбаи. Однако после знакомства с живущей по соседству семьей Бали жизнь киллера меняется. Когда коррумпированный полицейский расправляется с семейством, Дживе удается спасти их дочь Киран, которую сыграла Рани Мукерджи. Осиротевшая героиня боевика «Скорпион» (2000) намерена отомстить виновным и рассчитывает на помощь своего загадочного соседа.
Индийский экшен на хинди поставил режиссер Гудду Дханоа, явно вдохновлявшийся «Леоном» Люка Бессона. Сюжет «Скорпиона» во многом повторяет оригинал, хотя прошлому главного героя здесь уделено значительно больше внимания. А комнатное растение, за которым ухаживала Матильда, заменили живым питомцем — скорпионом, давшим название фильму.
«Aabra Ka Daabra», 2004 / «Гарри Поттер»
Индийское фэнтези на хинди рассказывает о сыне иллюзиониста — мальчике Шану, которого сыграл юный Атхит Наик. После исчезновения отца, Рахула Сингха, главный герой остается с матерью Шивани. Победа в танцевальном конкурсе дает мальчику возможность поступить в выбранное учебное заведение, и Шану отправляется в школу магии. Там его ждут заколдованные змеи, полеты на коврах-самолетах и разгадка тайны исчезновения отца.
Танцевально-музыкальную вариацию на тему «поттерианы» снял режиссер Дхирадж Кумар. Фильм вышел в один год с третьей частью культовой франшизы — «Гарри Поттер и узник Азкабана». Бюджет неофициального подражания был небольшим, поэтому магические превращения и визуальные эффекты выглядят скромно даже по меркам 2004 года. Тем не менее индийские обозреватели отмечали сам факт появления подобного детского фэнтези в национальном прокате и его ориентацию на юную аудиторию.
«Робот», 2010 / «Матрица», «Терминатор» и «Я, робот»
Индийский научно-фантастический фильм о профессоре и созданном им андроиде стал одним из самых дорогостоящих проектов национального кинематографа своего времени. Режиссер Шанкар готовил «Робота» (2010) на протяжении многих лет, а съемки заняли около двух лет. Результат оправдал ожидания: картина добилась огромного коммерческого успеха и стала одним из самых заметных тамильских блокбастеров. В ней легко обнаружить отсылки к голливудской фантастике — «Матрице» (1999), «Терминатору» (1984) и «Я, робот» (2004). Главную роль исполнила индийская суперзвезда Раджникант.
Уникальная машина, созданная знаменитым ученым доктором Васигараном, обладает невероятной силой, выдающимися техническими возможностями и как две капли воды похожа на своего создателя. Главный недостаток робота Читти — отсутствие человеческих эмоций. Пытаясь исправить эту проблему, ученый наделяет андроида способностью чувствовать, после чего тот влюбляется в девушку своего создателя.
Отныне Читти способен сопереживать, ревновать, спасать людей и совершать самые неожиданные поступки — разумеется, не забывая эффектно танцевать. Ситуация окончательно выходит из-под контроля, когда в историю вмешивается профессор Бора в исполнении Денни Дензонгпы, мечтающий использовать технологии ради собственных целей.
«Я люблю Новый год», 2013 / «Ирония судьбы, или С легким паром!», 1975
Следуя знакомой зрителям завязке, герои фильма «Я люблю Новый год» (2013) путают Чикаго с Нью-Йорком. В центре сюжета оказывается 40-летний банкир Рандхир Сингх, которого сыграл Санни Деол. Главный герой с размахом отмечает наступающий праздник с друзьями, а затем по ошибке отправляется не в тот город. Появление Рандхира на пороге у 26-летней учительницы Тикку в исполнении Канганы Ранаут нарушает планы ее жениха Ишана, а заодно ставит под угрозу собственную помолвку героя с Рией.
Советский хит «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975) получил индийскую интерпретацию благодаря режиссерскому тандему Радхики Рао и Виная Сапру. Основная сюжетная конструкция оригинала сохранилась почти без изменений: случайное путешествие в другой город, чужая квартира, ревнивые жених и невеста и постепенно возникающие чувства между главными героями. При этом создатели добавили характерные для индийского коммерческого кино музыкальные номера и усилили мелодраматическую составляющую.