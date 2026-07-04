Подруги Сима и Анита днем ведут обычную жизнь студенток колледжа, а по ночам страдают от кошмарных видений с участием обезображенного мужчины в перчатке с когтями. Главные роли в «Махакаале» исполнили Куника Садананд и Арчана Пуран Сингх. После того как несколько друзей погибают во сне, Анита находит дома знакомый когтистый аксессуар. Вскоре девушку похищают, и теперь ее семье и возлюбленному ради спасения Аниты предстоит лицом к лицу столкнуться со злым колдуном Махакаалом, питающимся человеческими страхами.