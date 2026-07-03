Супруга Алексея Серебрякова показала редкое фото в день рождения актера

Актер Алексей Серебряков отметил день рождения. В честь праздника его супруга Мария поделилась в личном блоге редким совместным снимком.
«Мой любимый день», — подписала она публикацию.
Пара вместе уже более трех десятилетий. Сам артист не раз признавался, что именно этот брак считает своим главным жизненным успехом.
У звезды фильма «Левиафан» трое детей. Дочь Дарью Серебряков воспитывал с младенчества — он официально удочерил девочку, когда ей исполнился год. Кроме того, вместе с женой актер вырастил двух приемных сыновей. Братья Даниил и Степан оказались в разных детских домах после того, как от них отказались родители. Узнав об этой истории, в 2004 году Серебряковы усыновили Даниила, а спустя год забрали в семью Степана.
Ранее жена Алексея Серебрякова показала редкое фото с венчания с актером.