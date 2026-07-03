Том Круз дружит с семейством Бекхэмов с 2007 года, когда Дэвид Бекхэм с женой и детьми переехал в Лос-Анджелес ради выступлений за команду LA Galaxy. Тогда Круз устроил грандиозную вечеринку в честь футболиста, на которую пригласил голливудских звезд. Бекхэмы и Том Круз сдружились и до сих пор поддерживают теплые отношения.