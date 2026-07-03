Дэвид и Виктория Бекхэм поздравили Тома Круза с днем рождения. Артисту исполнилось 64 года. В личных блогах пара выложила совместные кадры с Крузом.
«С днем рождения, великий! Надеюсь, ты взял выходной, хотя я знаю, что это не так», — написал Тому Крузу Дэвид Бекхэм. Спортсмен поделился снимком, сделанным в прошлом месяце. На фото запечатлен момент получения им именной звезды на «Аллее славы» в Голливуде — актер приехал поддержать друга на церемонии.
Том Круз дружит с семейством Бекхэмов с 2007 года, когда Дэвид Бекхэм с женой и детьми переехал в Лос-Анджелес ради выступлений за команду LA Galaxy. Тогда Круз устроил грандиозную вечеринку в честь футболиста, на которую пригласил голливудских звезд. Бекхэмы и Том Круз сдружились и до сих пор поддерживают теплые отношения.
Ранее сын Дэвида и Виктории Бекхэм спровоцировал слухи о помолвке с 30-летней возлюбленной.