Эксперт Кудрявцев прокомментировал призывы Британии запретить «Машу и Медведя»

«Попытка поставить барьеры стратегически тщетна, тактически мы видим здесь попытку настроить фильтры, и для всех, кто понимает законы пропаганды, замысел прозрачен. Это она (пропаганда — прим. ТАСС) и есть — неуклюжая и антироссийская: по замыслу высказавшихся членов Британского парламента, фуражка российского пограничника не должна у детей ассоциироваться с чем-то хорошим. Но сила бренда, любовь зрителей и рынок в конечном счете снесут тот железный занавес, который, как мы видим, пытаются по всем фронтам опустить, изолировав в том числе и нашу культуру», — отметил он.