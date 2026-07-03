Эксперт Кудрявцев прокомментировал призывы Британии запретить «Машу и Медведя»

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Попытки ограничить показ мультсериала «Маша и Медведь» не смогут помешать его мировому успеху, поскольку проект уже стал частью мировой массовой культуры. Такое мнение ТАСС высказал замгендиректора медиахолдинга «Цифровое телевидение» по направлению «Кино» Иван Кудрявцев, комментируя призывы британских парламентариев запретить показ мультсериала.
Ранее в СМИ сообщали, что ряд британских парламентариев призвали запретить показ мультсериала «Маша и Медведь», усмотрев в отдельных эпизодах элементы «мягкой пропаганды». В частности, претензии вызвали серии, в которых главная героиня появляется в головных уборах, напоминающих советскую военную форму и фуражку пограничника.
«“Маша и Медведь” — самый, пожалуй, успешный в экспорте сериальный проект из всех созданных российскими аниматорами, один из тех брендов страны, которые завоевали весь мир. Детей не обманешь, они хотят это смотреть, вне зависимости от их гражданства им нравится добрый и заботливый, вечно пытающийся отдохнуть по-человечески Мишка, им нравится озорная Машка. Они видят в этих историях отражение своей жизни, так что, это достояние мировой массовой культуры, которое пробивает любые границы», — сказал Кудрявцев.
По его мнению, попытки политизировать мультсериал и ограничить его распространение не смогут изменить отношение аудитории к проекту.
«Попытка поставить барьеры стратегически тщетна, тактически мы видим здесь попытку настроить фильтры, и для всех, кто понимает законы пропаганды, замысел прозрачен. Это она (пропаганда — прим. ТАСС) и есть — неуклюжая и антироссийская: по замыслу высказавшихся членов Британского парламента, фуражка российского пограничника не должна у детей ассоциироваться с чем-то хорошим. Но сила бренда, любовь зрителей и рынок в конечном счете снесут тот железный занавес, который, как мы видим, пытаются по всем фронтам опустить, изолировав в том числе и нашу культуру», — отметил он.