Это не первый бейсбольный фильм в карьере Хэнкса. В 1992 году он снялся в картине «Их собственная лига» режиссера Пенни Маршалл, где сыграл менеджера Джимми Дугана. Фильм, действие которого разворачивается в 1940-х годах, был посвящен Всеамериканской женской профессиональной бейсбольной лиге.