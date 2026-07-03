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Новый фильм с Томом Хэнксом о бейсболе выйдет в 2027 году

Актер сыграет предстанет в образе тренера
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Кадр из сериала «Вторая мировая война с Томом Хэнксом»
Кадр из сериала «Вторая мировая война с Томом Хэнксом»

Спортивная драма «Обратный удар» с Томом Хэнксом в главной роли выйдет в мировой прокат 30 июля 2027 года. Дату релиза объявила компания Sony Pictures, сообщает The Hollywood Reporter.

Фильм основан на одноименном рассказе Дейва Эггерса, опубликованном в 2024 году. Режиссером и автором сценария выступила Мариель Хеллер, известная по фильму «Прекрасный день по соседству» с Хэнксом в главной роли.

Сюжет «Обратного удара» разворачивается вокруг тренера питчеров, чья жизнь кардинально меняется после того, как во время тренировки ему в голову попадает мяч. Производством занимается компания Playtone, основанная Томом Хэнксом, а также продюсеры Лиа Холцер и Главная лига бейсбола США (MLB).

Это не первый бейсбольный фильм в карьере Хэнкса. В 1992 году он снялся в картине «Их собственная лига» режиссера Пенни Маршалл, где сыграл менеджера Джимми Дугана. Фильм, действие которого разворачивается в 1940-х годах, был посвящен Всеамериканской женской профессиональной бейсбольной лиге.