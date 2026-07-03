У Тома Круза есть целая команда, которая следит за его прической

В команду входят особый специалист по шампуням, который моет волосы актера и делает массаж кожи головы до ощущения легкого покалывания, парикмахер, укладывающий прическу строго по пожеланиям Круза, а также технические специалисты, контролирующие правильное применение средств для стимуляции роста волос.