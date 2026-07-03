У Тома Круза есть целая команда, которая следит за его прической

Том Круз настолько обеспокоен возможностью потерять волосы, что собрал целую команду специалистов, единственная задача которых — поддерживать его прическу в безупречном состоянии. По данным источника Radar Online, актер прямо дал понять, что «деньги — не вопрос».
В команду входят особый специалист по шампуням, который моет волосы актера и делает массаж кожи головы до ощущения легкого покалывания, парикмахер, укладывающий прическу строго по пожеланиям Круза, а также технические специалисты, контролирующие правильное применение средств для стимуляции роста волос.
Шевелюру Круз держит под постоянным контролем: волосы регулярно осматривают, и при малейших признаках ломкости или выпадения проблему устраняют немедленно. При этом актер категорически не рассматривает альтернативные варианты вроде наращивания, париков или пересадки волос.
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