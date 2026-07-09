История начинается с загадочного самоубийства их подруги Мэри Элис Янг. Она становится своеобразным рассказчиком сериала, наблюдая за происходящим уже после смерти. На протяжении восьми сезонов героини сталкиваются с изменами, семейными кризисами, преступлениями, шантажом и неожиданными поворотами судьбы, а каждый сезон строится вокруг новой тайны, которую предстоит раскрыть жителям Вистерия Лейн. В статье рассказываем, как снимали этот культовый сериал.