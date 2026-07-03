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Бывший муж Марии Мироновой через суд добивается встреч с сыном

53-летняя актриса подала встречный иск на алименты
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Мариня Миронова с сыном Федором / фото: соцсети
Мариня Миронова с сыном Федором / фото: соцсети

Бывший муж актрисы Марии Мироновой, Андрей Сорока, подал иск в суд. Он хочет официально закрепить порядок встреч с их общим сыном. Об этом «Пятому каналу» рассказал адвокат артистки Шота Горгадзе.

Сорока требует, чтобы ему разрешили забирать ребенка на половину выходных, праздники и часть летних каникул. При этом он хочет проводить время с сыном без его матери. 

Актриса же настаивает, чтобы все встречи проходили только в ее присутствии. Причина — ребенок не готов оставаться с отцом один на один. Адвокат уточнил, что ранее между родителями возникали конфликтные ситуации.

Мария Миронова с сыном, фото: соцсети
Мария Миронова с сыном, фото: соцсети

По словам представителя Мироновой, Сорока не раз приходил к ним в состоянии алкогольного опьянения и устраивал скандалы на глазах у сына. А однажды даже подрался с братом актрисы.

В ответ на это Миронова подала встречный иск — она хочет добиться алиментов от бывшего мужа. 

«Мы просим взыскать алименты за три года, предшествовавшие обращению в суд, а также установить дальнейшие выплаты до достижения ребенком совершеннолетия», — заявил Горгадзе. 

Ранее о конфликте в семье Мироновой высказался брат Сороки. 