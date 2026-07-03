Виктория Толстоганова поделилась с поклонниками фото без макияжа и фильтров. Звезда сделала селфи прямо в гримерке при ярком освещении и выложила кадр в соцсети.
Толстоганова призналась подписчикам, что не испытывает любви к макияжу. По ее словам, собственная внешность без тона и помады ей очень нравится. Чтобы поддерживать кожу в отличном состоянии, актриса регулярно посещает косметолога и не забывает про домашний уход.
У Толстогановой трое детей. Старшую дочь Варвару она родила в 2005 году в браке с коллегой Андреем Кузичевым, которого зрители помнят по роли жениха Екатерины Пушкаревой в сериале «Не родись красивой». В 2008 году в семье появился сын Федор. Супруги прожили вместе 15 лет, но в 2011 году официально оформили развод. Актриса никогда не называла причин расставания с Кузичевым, однако подчеркивала, что всегда поддерживала общение детей с отцом. Варвара и Федор носят фамилию бывшего мужа Толстогановой. Также у актрисы есть сын от коллеги Алексея Аграновича.
Ранее Виктория Толстоганова показала себя без макияжа.