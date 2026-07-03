У Толстогановой трое детей. Старшую дочь Варвару она родила в 2005 году в браке с коллегой Андреем Кузичевым, которого зрители помнят по роли жениха Екатерины Пушкаревой в сериале «Не родись красивой». В 2008 году в семье появился сын Федор. Супруги прожили вместе 15 лет, но в 2011 году официально оформили развод. Актриса никогда не называла причин расставания с Кузичевым, однако подчеркивала, что всегда поддерживала общение детей с отцом. Варвара и Федор носят фамилию бывшего мужа Толстогановой. Также у актрисы есть сын от коллеги Алексея Аграновича.